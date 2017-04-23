Маргус Цахкна: вклад ветеранов помог укрепить безопасность Эстонии

«Эти мужчины и женщины защищали Эстонию и внесли значительный вклад в то, что мы сегодня можем чувствовать себя в безопасности. Сегодня, в День ветеранов, мы вспоминаем и тех, кто отдал за родину самое дорогое — свою жизнь, - сказал Цахкна. - Ветераны укрепляют наши отношения с союзниками по НАТО, а союзники доставили в Эстонию свою тактическую боевую группу».

«В День ветеранов мы вспоминаем обо всех тех, кто участвуя в зарубежных операциях отстаивал безопасность Эстонии. Особенно хочу подчеркнуть вклад их родных и близких, поскольку их поддержка ветеранам очень важна. Благодарю вас за нее! Поздравляю вас с Днем ветеранов!», - сказал в воскресенье командующий Силами обороны, генерал Рихо Террас.