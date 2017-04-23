Смотрите, как выглядело самое первое видео, загруженное на Youtube 12 лет назад
23 апреля 2017 г., 13:31
Сегодня можно считать днем рождения популярного видеохостинга YouTube, так как ровно 12 лет назад на нем было опубликовано первое видео.
Опубликовал его предприниматель по имени Джавед Карим. За все время существования публикации ролик просмотрели около 37 миллионов человек, а 200 тысяч людей написали комментарии, сообщает портал Actualnews.org
Запись была опубликована в апреле 2005 года. Мужчина стоит на фоне слонов в зоопарке и делиться своими впечатлениями от увиденного.