Смотрите, как выглядело самое первое видео, загруженное на Youtube 12 лет назад

Опубликовал его предприниматель по имени Джавед Карим. За все время существования публикации ролик просмотрели около 37 миллионов человек, а 200 тысяч людей написали комментарии, сообщает портал Actualnews.org

Запись была опубликована в апреле 2005 года. Мужчина стоит на фоне слонов в зоопарке и делиться своими впечатлениями от увиденного.