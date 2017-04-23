Вячеслав Иванов. Эх, за веру свою беззаветную...

Всплеск религиозного сознания, причём преимущественно в крайнем, фанатичном его варианте на фоне стремительного развития генной инженерии, нано- и инфотехнологий, других новейших отраслей науки и индустрии сам по себе представляет феномен, над разгадкой которого вот уже несколько десятков лет бьются пытливые исследователи. Некоторые даже устали биться и готовы махнуть рукой: да и пусть себе!..

Космонавты и Эйнштейн

Не собираюсь утверждать, что научно-технический прогресс и религиозность несовместимы по определению. Атеистические аргументы из 60-х годов прошлого века «космонавты к звёздам летали и никакого бога там не видали» сегодня способны вызвать разве что вежливую улыбку. Более того: многие крупные учёные с мировым именем рано или поздно приходили к тому, что можно определить если не как безоглядную веру в персонифицированного Бога, то минимум как признание существования какого-то Высшего Разума.

Известный лингвист и антрополог, академик Российской Академии наук, британской Академии, американской Академии искусств и наук Вячеслав Всеволодович Иванов в одном из своих интервью рассказывал о споре между двумя физиками, лауреатами Нобелевской премии – Альбертом Эйнштейном и Петром Капицей. Теоретик Эйнштейн убеждал Капицу сделать опыты по использованию магнитов в решении проблем сверхбольших энергий.

«Капица, – говорит Иванов, – будучи хорошим экспериментатором, спорил с великим теоретиком и говорил, что это неосуществимая вещь. Эйнштейн настаивал. Капица его спросил: „А кто вам вообще сказал, что это возможно?“. На что Эйнштейн ответил: „Бог мне сказал“».

Эта фраза, конечно, не говорит о высокой набожности учёного, скорее – о его готовности признать некий Высший Замысел, которому подчиняются все физические и математические законы. К чему, кстати, позднее пришёл и сам Петр Капица, который признался в этом Иванову.

Сказанное не имеет никакого отношения к тому, что происходит сегодня под видом «возрождения духовных ценностей» религиозного характера, когда во имя Всевышнего отрезают головы «неверным», снимая это на видео, а затем выставляя эти ролики в соцсетях. Средневековое зверство, размноженное при помощи IT-технологий...

Бог один для всех

Тридцать лет назад, на заре перестройки, мне посчастливилось встретиться и побеседовать со Святейшим и Блаженнейшим Католикосом-Патриархом всея Грузии, Архиепископом Мцхетским и Тбилисским – таков полный титул Илии Второго, нынешнего предстоятеля Грузинской Православной церкви.

Когда мы встретились с ним, ему было 54 года, и он уже десять лет занимал патриарший престол; с 1978 по 1983 годы возглавлял Всемирный совет церквей. Мне, безусловно, было интересно, что думает мой собеседник о вопросах веры. Необычной (или, во всяком случае, непривычной из уст предстоятеля Церкви) показалась мне его трактовка темы:

«Если человек слепо и безоглядно верует в Бога, но не задумывается о том, на чем основана его вера, не может точно определить ее источник, убедительно объяснить происхождение Вселенной и человека, не ограничиваясь вызубренными догмами (так сказано в Писании, и все!) – это раб Божий. Но есть люди, твердо знающие, почему они верят; они верят осознанно и могут доказать правоту своих взглядов и убеждений, – таких я называю друг Божий».