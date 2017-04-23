КНДР грозит затопить американский авианосец для демонстрации военной мощи

Северная Корея заявила о готовности потопить американский авианосец Carl Vinson, чтобы продемонстрировать свою военную мощь. Об этом говорится в статье газеты Rodong Simbun. В воскресенье ударная группа ВМЧ США начала совместные учения к югу от Корейского полуострова, сообщает Newsru.com.
"Наши революционные силы в полной готовности потопить американский атомный авианосец одним ударом", - цитирует статью ТАСС. Издание сравнило авианосец с "грубым животным", в статье говорится, что удар по нему станет "наглядным примером демонстрации нашей военной мощи".
При этом западная пресса отмечает, что статья опубликована на третьей странице газеты после двухстраничного материала о проведенной Ким Чен Ыном инспекции свинофермы.
Авианосная ударная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем Carl Vinson, направляется к берегам Корейского полуострова. Считается, что США хотят оказать сдерживающее воздействие на КНДР в свете возможного проведения очередного ядерного испытания или запуска баллистических ракет по случаю предстоящей 25 апреля годовщины основания Корейской народной армии.
В настоящее время корабли ударной группы ВМС США соединились с двумя ракетными эсминцами флота Японии для проведения совместных учений. Они находятся в западной части Тихого океана в районе Филиппин.