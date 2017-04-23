Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Съезд Свободной партии одобрил исключение Евгения Криштафовича из рядов организации

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Евгений Криштафович | ФОТО: Postimees.ru

В воскресенье, 23 апреля, на съезде Свободной партии был еще раз рассмотрен вопрос об исключении из рядов организации Евгения Криштафовича и Марью Силвет, критиковавших партийное руководство.

Решением правления Силвет была исключена из партии 10 марта, а Криштафович - 23 марта. Еще раз этот вопрос был рассмотрен на съезде, сообщает портал Rus.err.ee.

Против исключения Криштафовича проголосовали четыре делегата, за - 108, воздержались - 20.

Против исключения Силвет проголосовали лишь два делегата, за - 103, воздержались - 22.

Наверх