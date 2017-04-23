Съезд Свободной партии одобрил исключение Евгения Криштафовича из рядов организации
23 апреля 2017 г., 14:02
В воскресенье, 23 апреля, на съезде Свободной партии был еще раз рассмотрен вопрос об исключении из рядов организации Евгения Криштафовича и Марью Силвет, критиковавших партийное руководство.
Решением правления Силвет была исключена из партии 10 марта, а Криштафович - 23 марта. Еще раз этот вопрос был рассмотрен на съезде, сообщает портал Rus.err.ee.
Против исключения Криштафовича проголосовали четыре делегата, за - 108, воздержались - 20.
Против исключения Силвет проголосовали лишь два делегата, за - 103, воздержались - 22.