Автомобиль ОБСЕ подорвался на фугасе в Луганской области, погиб гражданин США

"Автомобиль с наблюдателями ОБСЕ, по предварительным данным, в районе села Пришиб, в Славяносербском районе наехал на фугас, установленный неизвестными на пути следования, есть пострадавшие", - сказал он.

Собеседник агентства сообщил, что по данным разведки, фугас мог быть установлен вдоль дороги намеренно с целью провокации. "Предварительно имелась информация об активности украинской диверсионно-разведывательной группы в том районе. Они готовили провокацию в отношении представителей международных организаций", - отметил источник.

"В результате взрыва погиб гражданин США, ранения получили граждане Германии", - сказал собеседник агентства.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошел в районе поселка Пришиб. "Подрыв одного автомобиля наблюдателей произошел при следовании двух экипажей СММ ОБСЕ по маршруту Славяносербск - Сокольники в районе села Пришиб", - отметили в милиции.