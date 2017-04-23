Такого вы еще не видели: эстонка показала уникальные пакеты, которым уже почти 50 лет (фото)

Если сейчас мы отдаем предпочтение сберегающим природу мешкам, которым сделаны из бумаги или ткани, раньше пользовались популярностью полиэтиленовые пакеты. Они так ценились, что иногда их было даже жаль использовать, пишет Pärnu Postimees.
Хозяйка хутора Мяннитука Майу Сааре собирала полиэтиленовые пакеты. Ее коллекция берет начало с 1970-х годов, когда их начал производить завод в Тарту. Тойгда Майу было девять или десять лет. Майу перестала собирать пакеты в 1990-х годах, когда они перестали ее интересовать. За десятки лет она приобрела в свою коллекцию 160 пакетов. Этой весной женщина подарила их музею Сельяметса, чтобы все желающие смогли посмотреть на уникальные пакеты.
/ Urmas Luik
«Первые пакеты не решалась использовать, они были с такими шикарными картинками», - рассказывает Майу. Эти фирменные пакеты привезли сюда моряки. «Их продавали за большие деньги: десять рублей за штуку», - вспоминает женщина, добавляя, что больше одного ребенок не мог себе позволить купить. Майу говорит, что они легко рвались, поэтому часто вставляли один пакет в другой, чтобы они были крепче.
/ Urmas Luik
Когда Тартуский завод стал производить полиэтиленовые пакеты, их цена снизилась. Тогда их стало возможно купить как в продуктовом, так и промышленном магазинах.
Знакомые и родственники Майу привозили интересные экземпляры из советских республик. Так в ее коллекции появился пакет с изображением машины.
/ Urmas Luik
Один пакет был привезен из Литвы. Майу говорит, что в школьные времена активно общалась с друзьями из Литвы и Латвии.
Пакет от ЮНИСЕФ она получила в школе после лекции, посвященной этой организации.
В основной школе с ними говорили о важности донорства. После лекции участники вновь получили пластиковые пакеты.
В клубе филателистов они менялись пакетами друг с другом.
/ Urmas Luik
Она отдала свою коллекцию тете, которая собирала пакеты еще до Майу. Тетя умерла в 1995 году и оставила свои пакеты племяннице.
После смерти тети Майу особо не интересовалась пакетами. В начала 1990-х она раздарила примерно 50 штук. Отправляясь в гости, например к друзьями в Финляндию, она не заворачивала подарки в праздничную упаковку, а помещала их в уникальные пакеты, приобретенные еще в детстве.