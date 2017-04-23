Такого вы еще не видели: эстонка показала уникальные пакеты, которым уже почти 50 лет (фото)

Хозяйка хутора Мяннитука Майу Сааре собирала полиэтиленовые пакеты. Ее коллекция берет начало с 1970-х годов, когда их начал производить завод в Тарту. Тойгда Майу было девять или десять лет. Майу перестала собирать пакеты в 1990-х годах, когда они перестали ее интересовать. За десятки лет она приобрела в свою коллекцию 160 пакетов. Этой весной женщина подарила их музею Сельяметса, чтобы все желающие смогли посмотреть на уникальные пакеты.

/ Urmas Luik

«Первые пакеты не решалась использовать, они были с такими шикарными картинками», - рассказывает Майу. Эти фирменные пакеты привезли сюда моряки. «Их продавали за большие деньги: десять рублей за штуку», - вспоминает женщина, добавляя, что больше одного ребенок не мог себе позволить купить. Майу говорит, что они легко рвались, поэтому часто вставляли один пакет в другой, чтобы они были крепче.

/ Urmas Luik

Когда Тартуский завод стал производить полиэтиленовые пакеты, их цена снизилась. Тогда их стало возможно купить как в продуктовом, так и промышленном магазинах.

Знакомые и родственники Майу привозили интересные экземпляры из советских республик. Так в ее коллекции появился пакет с изображением машины.

/ Urmas Luik

Один пакет был привезен из Литвы. Майу говорит, что в школьные времена активно общалась с друзьями из Литвы и Латвии.

Пакет от ЮНИСЕФ она получила в школе после лекции, посвященной этой организации.

В основной школе с ними говорили о важности донорства. После лекции участники вновь получили пластиковые пакеты.

В клубе филателистов они менялись пакетами друг с другом.

/ Urmas Luik

Она отдала свою коллекцию тете, которая собирала пакеты еще до Майу. Тетя умерла в 1995 году и оставила свои пакеты племяннице.

После смерти тети Майу особо не интересовалась пакетами. В начала 1990-х она раздарила примерно 50 штук. Отправляясь в гости, например к друзьями в Финляндию, она не заворачивала подарки в праздничную упаковку, а помещала их в уникальные пакеты, приобретенные еще в детстве.