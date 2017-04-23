Познер рассказал о «русском Иване», за которого даст в глаз

В Латвии был большой ажиотаж, когда страна приняла пару-тройку десятков беженцев, которые все равно через несколько месяцев перебрались западнее. Для них построили даже специальный комплекс в местечке Муцениеки, обучали латышскому языку, депутаты Сейма приезжали играть с ними в футбол, из бюджета выделялись деньги на специальных «интеграторов»... Все равно сбежали западнее, о чем все заранее и знали. Стоит ли странам Балтии их опасаться, этих беженцев, мигрантов?

Я не хочу обижать жителей стран Балтии, но послушайте, вряд ли беженцы найдут на карте Латвию, Литву, Эстонию. Они ничегошеньки не знают о вашем регионе и, конечно, уж никак не стремятся к вам. У них совсем другие интересы, ну что там сравнивать Латвию с Германией, скажем. Они ж понимают, куда они бегут, поэтому вам опасаться нечего.

Понимаю, что некоторые читатели TVNET обидятся, что я несколько пренебрежительно говорю о странах Балтии, совсем нет. Но если бы я бежал куда-то из, допустим, Средней Азии, то уж точно не в Прибалтику. В Скандинавию – да, а что я буду, извините, в Латвию-то бежать?

Вы знаете, Владимер Владимирович, у нас существует расхожее мнение, что приезд мигрантов пошел бы на пользу пресловутой и набившей оскомину интеграции. Дескать, учитывая слегка напряженные местные межнациональные отношения, уж лучше по соседству «русский Ваня», чем Мустафа или Ибрагим... То есть принцип «дружить против».

Тут начинает проявляться определенный расизм, конечно же, который мне абсолютно чужд. Если бы я бежал, допустим, то не в арабские, конечно, страны, потому что они совсем для меня чужды. Правда, несколько жен это хорошо, они красивые, да. Но это, пожалуй, было бы единственной причиной, по которой я бы бежал...

Что касается «русского Вани», то я такого отношения не понимаю абсолютно, я к русскому Ване отношусь очень хорошо. Уж никак не хуже, чем к вашему латышскому Янису.

То, что латыши плохо относятся к русским, я знаю это, знаю, почему, знаю про секретные договоры между Германией и Россией. Есть исторические поводы, все, собственно, понятно.

Но вот когда мне начинают говорить про «русского Ваню», то у меня возникает некоторое желание дать в глаз.

Я же могу прекрасно рассказать, как в Латвии и Литве сотрудничали с фашистами и убивали евреев в огромных количествах и с огромным удовольствием. Поэтому насчет «русского Вани» давайте со мной поосторожнее...

Полностью интервью можно прочитать здесь.