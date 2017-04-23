Шокирующая жестокость: мужчина зарезал пса, который посмел спариваться с его чистокровным лабрадором

При посредничестве блюстителей закона Тань согласился выплатить хозяйке убитой собаки компенсацию в размере двух тысяч юаней (290 долларов), пишет портал Newsru.com со ссылкой на Global Times.

Инцидент произошел в городе Сюйчжоу, рассказали в полиции. В соцсетях также появилось в пятницу видео, в котором собачница держит в руках тело своего животного по кличке Ханьцзы.

"Ханьцзы прибежал домой с перерезанным горлом, из которого лилась кровь", - рассказала женщина по имени Цзе. Она попросила мужа срочно отвезти питомца в ветеринарную клинику, но в дороге Ханьцзы умер.

Цзе отправилась по кровавому следу своего кобеля и пришла на порог дома Таня. После ссоры с ним Цзе вызвала полицию.

Тань в итоге признался, что именно он перерезал горло кобелю женщины. По словам живодера, он был обижен на пса, поскольку застал его во время спаривания со своей собакой - чистокровным лабрадором. Мужчину очень огорчила мысль о том, что теперь у него в доме появятся щенки-полукровки. Тогда он и решил "преподать урок обнаглевшей беспородной псине".

Тань сначала придушил пса куском провода, а затем перерезал ему горло. К удивлению мужчины, Ханьцзы очнулся и побежал к дому, где его ждала хозяйка.

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