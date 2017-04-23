Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Шокирующая жестокость: мужчина зарезал пса, который посмел спариваться с его чистокровным лабрадором

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: Toomas Huik

Полиция КНР задержала жителя провинции Цзянсу на востоке страны, который жестоко убил чужого домашнего питомца. Мужчина по имени Тань перерезал горло собаке после того, как застал ее во время спаривания с его породистой сучкой-лабрадором.

При посредничестве блюстителей закона Тань согласился выплатить хозяйке убитой собаки компенсацию в размере двух тысяч юаней (290 долларов), пишет портал Newsru.com со ссылкой на Global Times.

Инцидент произошел в городе Сюйчжоу, рассказали в полиции. В соцсетях также появилось в пятницу видео, в котором собачница держит в руках тело своего животного по кличке Ханьцзы.

"Ханьцзы прибежал домой с перерезанным горлом, из которого лилась кровь", - рассказала женщина по имени Цзе. Она попросила мужа срочно отвезти питомца в ветеринарную клинику, но в дороге Ханьцзы умер.

Цзе отправилась по кровавому следу своего кобеля и пришла на порог дома Таня. После ссоры с ним Цзе вызвала полицию.

Тань в итоге признался, что именно он перерезал горло кобелю женщины. По словам живодера, он был обижен на пса, поскольку застал его во время спаривания со своей собакой - чистокровным лабрадором. Мужчину очень огорчила мысль о том, что теперь у него в доме появятся щенки-полукровки. Тогда он и решил "преподать урок обнаглевшей беспородной псине".

Тань сначала придушил пса куском провода, а затем перерезал ему горло. К удивлению мужчины, Ханьцзы очнулся и побежал к дому, где его ждала хозяйка.

Подробнее: https://www.newsru.com/crime/19apr2017/cutmdogfrmatingknr.html

Наверх