Эксперт: террористы привлекают детей с помощью игр
23 апреля 2017 г., 16:09
Радикализация террористов-одиночников происходит быстрее, чем раньше, говорит финский эксперт в области безопасности Тотти Карпела, долгое время занимающийся аналитикой уровня угроз.
Как говорит эксперт, многие исследования показывают, что под воздействием интернета и социальных сетей, человек можеть стать радикалом за месяц, пишет Yle.
Карпела подчеркивает, что террористические группировки рекламируют свою деятельность очень эффективно, даже с помощью игр, предназначенных для детей.
Привлечение происходит не на религиозной почве, а на возбуждении в людях желания экстремальных ощущений в жизни, получение внимания.