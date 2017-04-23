Эксперт: террористы привлекают детей с помощью игр

Как говорит эксперт, многие исследования показывают, что под воздействием интернета и социальных сетей, человек можеть стать радикалом за месяц, пишет Yle.

Карпела подчеркивает, что террористические группировки рекламируют свою деятельность очень эффективно, даже с помощью игр, предназначенных для детей.

Привлечение происходит не на религиозной почве, а на возбуждении в людях желания экстремальных ощущений в жизни, получение внимания.