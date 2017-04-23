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Раскрываем секрет таинственного знака на упаковках продуктов питания

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: скриншот

Наверняка кто-то из вас замечал таинственный знак Ⓤ на упаковках продуктов питания, продающихся в различных магазинах. Раскрываем его секрет.

Этот знак означает, что продукты кошерные, т.е. разрешены для употребления евреям. Кошерной пищей является еда, полностью отвечающая всем требованиям кашрута – еврейским законам об употреблении в пищу. Слово «кашрут» на иврите означает «пригодный», сообщает Tarbija24.

Кроме этого, на упаковках может встречаться буква D – dairy, что означает, что продукте содержится молоко или буква M – meat, обозначающая наличие в продукте мяса.

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