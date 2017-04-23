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Картина дня: президентские выборы во Франции, машина улетела в пруд и пропавший мужчина найден мертвым

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: JEFF PACHOUD/AFP/Scanpix

Портал Rus.Postimees знакомит вас с главными событиями воскресенья.

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