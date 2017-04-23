Картина дня: президентские выборы во Франции, машина улетела в пруд и пропавший мужчина найден мертвым

Автомобиль с четырьмя людьми улетел в пруд

Сегодня утром в Вильянди на улице Рейну автомобиль Audi A5 протаранил ограждение и вылетел в пруд Угала. Читать далее...

Во Франции проходят президентские выборы

Франция в воскресенье выбирает нового президента, курс которого может определить политику далеко за пределами страны и стать решающим фактором для сохранения либо разрушения Евросоюза. Читать далее...

Серийный вор отправится за решетку

Мужчина, который на протяжении нескольких лет совершал кражи в Пыльваском, Валгаском и Выруском уездах, по решению суда отправится за решетку. Ущерб от действий мужчины составляет 25 000 евро. Читать далее...

Съезд Свободной партии одобрил исключение Криштафовича

В воскресенье, 23 апреля, на съезде Свободной партии был еще раз рассмотрен вопрос об исключении из рядов организации Евгения Криштафовича и Марью Силвет, критиковавших партийное руководство. Читать далее...

Цахкна: вклад ветеранов помог укрепить безопасность Эстонии

Участие ветеранов Сил обороны и ополчения Кайтселийт в военных международных операциях содействует усилению как Сил обороны, так и всего государства — об этом в отмечаемый в воскресенье День ветеранов заявил министр обороны Маргус Цахкна. Читать далее...

Пропавший мужчина найден мертвым

Сегодня полиция сообщила, что пропавший в Тарту в пятницу 45-летний Вейко был найден мертвым. Читать далее...