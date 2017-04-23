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Эвелин Ильвес раскритиковала работу полиции во время задержания мотоциклиста

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Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Martin Ilustrumm

В ночь на субботу полиция в Таллинне преследовала превысившую скорость и пытавшихся сбежать пару на мотоцикле, который в итоге полицейская машина протаранила. В соцсетях разгорелись бурные споры - правильно ли поступили в этой ситуации полицейские?

Сам мотоциклист сказал, что ему стыдно и он признает свою вину, но считает поведение полиции безрассудным и опасным.

Присяжный адвокат Дмитрий Школяр говорит, что во избежании серьезных последствий полиция должна по возможности быстро действовать - этого требует закон. "Не будем забывать, что летящий со скорость 200 км/ч мотоциклист опасен как для других, так и для себя".

Также Школяр добавляет, что решивший проигнорировать сигнал полиции к остановке мотоциклист осознает, что за этим последует ответная реакция: "Таким образом, человек принимает все возможные последующие риски".

Председатель Партии зеленых Зюлейха Измайлова, говорит, что не оправдывает нарушителей ПДД и рискующих жизнью людей, но надеется, что подобное поведение полиции не правило, а исключение.

По словам Эвелин Ильвес, такие методы полиции могут использоваться разве только где-нибудь в третьих странах мира при диктатуре и то навряд ли. "Добро пожаловать в полицейское государство!" - написала Ильвес.

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