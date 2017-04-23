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Систему здравоохранения Эстонии ожидают изменения

BNS
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Больница. Иллюстративный снимок. | ФОТО: ANTS LIIGUS/PRNPM/EMF

Систему здравоохранения ожидают принципиальные изменения, утверждает руководитель Больничной кассы Танель Россь, по словам которого при распределении денег все более важным станет конечный результат лечения и в итоге вырастет также объем помощи, оказываемой врачами-специалистами.

«В следующем году мы можем рассчитывать на больший объем медпомощи от врачей-специалистов. Как будет выглядеть это распределение по медицинским специальностям и между больницами, это уже вопрос анализа», - прокомментировал Россь решение правительства выделить в 2018 году на здравоохранение дополнительные 37 млн евро.

«Принятые в соответствии с бюджетной стратегией решения мы сможем учесть при составлении проекта госбюджета следующего года. Мы сделаем все для того, чтобы очереди к врачам стали короче и чтобы список медицинских услуг пополнился новыми наименованиями», - добавил Россь.

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