Систему здравоохранения Эстонии ожидают изменения

«В следующем году мы можем рассчитывать на больший объем медпомощи от врачей-специалистов. Как будет выглядеть это распределение по медицинским специальностям и между больницами, это уже вопрос анализа», - прокомментировал Россь решение правительства выделить в 2018 году на здравоохранение дополнительные 37 млн евро.

«Принятые в соответствии с бюджетной стратегией решения мы сможем учесть при составлении проекта госбюджета следующего года. Мы сделаем все для того, чтобы очереди к врачам стали короче и чтобы список медицинских услуг пополнился новыми наименованиями», - добавил Россь.