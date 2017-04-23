Фото: ехавший в Таллинн рейсовый автобус врезался в столб
23 апреля 2017 г., 19:44
В Пярну на улице Ринги, куда из-за ремонт автобусного вокзала перенесены остановки автобусов дальнего следования, водитель автобуса пытался выехать, дал задний ход и врезался в столб, пишет Pärnu Postimees.
Три автобуса стояли друг за другом, чтобы взять на борт пассажиров. Стоявший посередине автобус пытался выехать, но молодой шофер неправильно оценил расстояние и врезался в столб.
У автобуса повреждены фары. Полиция на место ДТП не вызывалась и автобус продолжил свой путь. Речь идет об автобусе Estonian Lines, который отбывал в 18.30 в Таллинн.
Другой водитель автобуса сказал, что места на временных остановках очень мало, поэтому тяжело выехать, если спереди и сзади стоит другой транспорт.