Фото: ехавший в Таллинн рейсовый автобус врезался в столб

Три автобуса стояли друг за другом, чтобы взять на борт пассажиров. Стоявший посередине автобус пытался выехать, но молодой шофер неправильно оценил расстояние и врезался в столб.

У автобуса повреждены фары. Полиция на место ДТП не вызывалась и автобус продолжил свой путь. Речь идет об автобусе Estonian Lines, который отбывал в 18.30 в Таллинн.

Другой водитель автобуса сказал, что места на временных остановках очень мало, поэтому тяжело выехать, если спереди и сзади стоит другой транспорт.