Видео: полицейскую погоню за мотоциклом запечатлела бортовая камера

Ночью 21 апреля полицейский патруль заметил двигавшийся в сторону Пирита-теэ мотоцикл, скорость которого была 101 км/ч. Патруль подал сигнал к остановке, который мотоциклист проигнорировал и продолжил движение Мотоцикл проехал по Пирита-теэ и оттуда дальше по Пярнамяэ-теэ, совершая на большой скорости опасные маневры.

Приближаясь к круговому перекрестку Нарвского шоссе и Вана-Куули мотоцикл притормозил для совершения маневра и патруль принял решение столкнуть мотоцикл с дороги.

Мотоциклом управлял 25-летний мужчина, у которого нет водительских прав соответствующей категории. Также с мотоцикла упала 22-летняя девушка. Оба были доставлены в больницу.

По словам руководителя патрульного службы Кесклиннаского отделения полиции Таави Кирс, действия полиции были продуманы, и с их помощью удалось предотвратить более серьезное происшествие.

«Полиция действует решительно, если по дороге со скоростью 200 км/ч едет водитель, который умышленно игнорирует распоряжение остановиться и может быть опасен для других. Если бы на такой большой скорости случилось ДТП, то с большой вероятностью тяжелые травмы получили бы, как молодые люди на мотоцикле, так как случайно оказавшиеся на дороге люди», - отметил он.

По данным Postimees, мотоциклист нарушил ПДД не в первый раз. В октябре прошлого года он проигнорировал знак ограничения скорости 50 км/ч и превысил ее как минимум на 27 км/ч.

Смотрите видео!