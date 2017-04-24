Крупные руководители Эстонии зарабатывают в 10 раз больше работников

По словам партнера Fontes Ирьи Раэ, средняя зарплата руководителей составляла 8000, а медианная зарплата – 6000 евро. По данным CV Keskus, реальные зарплаты намного меньше.

«У директоров и заведующих большими предприятиями, за исключением крупных руководителей, получающих высокие зарплаты, чьи цифры указаны в таблицах, статистически в среднем составляют 4437 евро, при этом в год она увеличивается на 17,1 процента. Зарплаты руководителей маленьких предприятий составляют 2813 евро, увеличиваясь в год на 10,7 процента», - сказал пресс-секретарь балтийского CV Keskus Хенри Аувяэрт.

«В своих ожиданиях зарплат нужно учитывать, что реальная зарплата в любом случае окажется примерно на треть меньше», - добавил он. По словам представителя EBS Анто Лийвата, слишком большая разница в зарплатах крупных руководителей и руководителей среднего звена вызывает напряжение в организациях.

«Это вызывает напряжение на рабочем месте и плохо влияет на общность организаций, поскольку ответственность руководителя какого-нибудь крупного подразделения сравнима с ответственностью члена правления».

По словам Раэ, в Эстонии есть и такие организации, где крупный руководитель зарабатывает меньше, чем какой-то ведущий специалист или руководитель отдела, но таких мало. Зарплаты членов правления и председателя правления за последние пять лет выросли.

По оценке Fontese, руководители во всем мире – это самый красноречивый показатель общей годовой зарплаты, которая включает в себя как основную зарплату, платы по результативности, так и всевозможные льготы. В Эстонии последние составляют примерно 11 процентов. И если в Эстонии десятикратная разница в зарплатах вызывает напряжение, то в США зарплаты крупных руководителей и работников различается в 300-400 раз.

«Если предприятия работают на маленьком рынке и сами предприятия маленькие, таковы и зарплаты крупных руководителе или их компенсационный пакет», - сказал Лийват, по словам которого, самая большая разница наблюдается в доплатах. «Годовая зарплата крупного руководителя в США может составлять миллион долларов, но он может получить и 100 миллионов через все компенсационные механизмы».

В Эстонии иные компенсации крупных руководителей скорее умеренные. Раэ сказала: «Есть основная зарплата, доплата за результативность и служебная машина. Но нет, например, затратных для предприятия пенсионных схем».

Самые большие годовые зарплаты с доплатами получают председатели правлений или исполнительные руководители в сфере финансов и недвижимости, на втором месте – строительство, а на третьем – ИТ и телекоммуникации.

А самые маленькие зарплаты у крупных руководителей канцелярий общественной службы и сферы обслуживания.

В Латвии и Литве большие годовые зарплаты также получают в сфере финансов и недвижимости, а также председатели правлений и исполнительные руководители предприятий ИТ и телекоммуникаций. Самые же маленькие зарплаты получают также в сфере обслуживания. Разница в зарплатах у мужчин и женщин наблюдается и среди крупных руководителей предприятий, и частично это связано с тем, что у женщин меньшие ожидания от зарплат.