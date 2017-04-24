Крупные руководители Эстонии зарабатывают в 10 раз больше работников

Согласно исследованию Fontes, хотя зарплаты крупных руководителей двигались в одном темпе со средней зарплатой, процент их повышения все же оказался в несколько раз ниже. В 2016 году, по сравнению с предыдущим годом, зарплаты руководителей поднялись на три процента, а зарплаты членов правлений – на четыре процента. Если же учесть доплаты, то в прошлом году зарплаты руководителей снизились на два процента, а членов правления – на один процент. Средний расход на рабочую силу, по данным Евростата, в прошлом году вырос в Эстонии на 5,6 процента.
По словам партнера Fontes Ирьи Раэ, средняя зарплата руководителей составляла 8000, а медианная зарплата – 6000 евро. По данным CV Keskus, реальные зарплаты намного меньше.
«У директоров и заведующих большими предприятиями, за исключением крупных руководителей, получающих высокие зарплаты, чьи цифры указаны в таблицах, статистически в среднем составляют 4437 евро, при этом в год она увеличивается на 17,1 процента. Зарплаты руководителей маленьких предприятий составляют 2813 евро, увеличиваясь в год на 10,7 процента», - сказал пресс-секретарь балтийского CV Keskus Хенри Аувяэрт.
«В своих ожиданиях зарплат нужно учитывать, что реальная зарплата в любом случае окажется примерно на треть меньше», - добавил он. По словам представителя EBS Анто Лийвата, слишком большая разница в зарплатах крупных руководителей и руководителей среднего звена вызывает напряжение в организациях.
«Это вызывает напряжение на рабочем месте и плохо влияет на общность организаций, поскольку ответственность руководителя какого-нибудь крупного подразделения сравнима с ответственностью члена правления».
По словам Раэ, в Эстонии есть и такие организации, где крупный руководитель зарабатывает меньше, чем какой-то ведущий специалист или руководитель отдела, но таких мало. Зарплаты членов правления и председателя правления за последние пять лет выросли.
По оценке Fontese, руководители во всем мире – это самый красноречивый показатель общей годовой зарплаты, которая включает в себя как основную зарплату, платы по результативности, так и всевозможные льготы. В Эстонии последние составляют примерно 11 процентов. И если в Эстонии десятикратная разница в зарплатах вызывает напряжение, то в США зарплаты крупных руководителей и работников различается в 300-400 раз.
«Если предприятия работают на маленьком рынке и сами предприятия маленькие, таковы и зарплаты крупных руководителе или их компенсационный пакет», - сказал Лийват, по словам которого, самая большая разница наблюдается в доплатах. «Годовая зарплата крупного руководителя в США может составлять миллион долларов, но он может получить и 100 миллионов через все компенсационные механизмы».
В Эстонии иные компенсации крупных руководителей скорее умеренные. Раэ сказала: «Есть основная зарплата, доплата за результативность и служебная машина. Но нет, например, затратных для предприятия пенсионных схем».
Самые большие годовые зарплаты с доплатами получают председатели правлений или исполнительные руководители в сфере финансов и недвижимости, на втором месте – строительство, а на третьем – ИТ и телекоммуникации.
А самые маленькие зарплаты у крупных руководителей канцелярий общественной службы и сферы обслуживания.
В Латвии и Литве большие годовые зарплаты также получают в сфере финансов и недвижимости, а также председатели правлений и исполнительные руководители предприятий ИТ и телекоммуникаций. Самые же маленькие зарплаты получают также в сфере обслуживания. Разница в зарплатах у мужчин и женщин наблюдается и среди крупных руководителей предприятий, и частично это связано с тем, что у женщин меньшие ожидания от зарплат.
«Ожидания нетто-зарплат у мужчин, работающих директорами крупных предприятий и руководителями, в среднем составляет 4839 евро, а у женщин – 4007 евро. Мужчины-руководители маленьких предприятий ждут зарплат в размере 2926, а женщины – 2700. Таким образом, женщины-руководители приходят на рынок труда с меньшими ожиданиями по зарплате, чем мужчины. Но говоря о разнице в зарплатах у мужчин и женщин, нужно смотреть дальше и сравнивать одинаковые должности, которые на уровне крупных руководителей очень сложно найти», - прокомментировал Аувяэрт.
В странах Балтии самые крупные основные зарплаты получают крупные руководители Литвы. «В Литве есть крупные предприятия, а зарплаты руководителей выше. Мы в своих организациях более солидарные. В Эстонии зарплаты простых работников на треть выше, чем в Латвии и Литве. Но зарплаты руководителей вместе с доплатами в трех страна практически одинаковые», - сказал Раэ.
У исполнительных руководителей давление зарплат маленькое, а вот у членов правлений, которые отвечают за какие-то направления, например, финансовые руководители или руководители отделов кадров, оно сильнее: «Хороших руководителей, конечно, не хватает и давление зарплат тут есть. Но рост зарплат тут был меньшим, чем в работников и служащих».
Давление зарплат у крупных руководителей меньше и потому, что сменить место работы тут не так-то просто: «Они редко меняют место работы, условия зависят от личности и, естественно, это используется крупными медиа-каналами, - отметил Аувяэрт. – Желание сменить работу появляется скорее от желания принять новый вызов, а не от возможности начать получать большую зарплату».
Быстрее всего растут именно те зарплаты, которые составляют меньше 1000 евро в месяц. «На самом деле, это и самая мобильная рабочая сила, - отметил Раэ. – При этом меньше всего говорится о том, сколько зарабатывает какой-то руководитель предприятия, а больше говорят о том, что он делает».
Сейчас люди не боятся говорить о своей неудовлетворенности культурой предприятия и своей зарплатой, и ищут себе новое место работы. В марте порталы с вакансиями в Эстонии просматривали больше, чем 1,5 миллиона раз.
На этот год Fontes прогнозирует рост средней основной зарплаты членов правлений на три процента, и четырехпроцентное повышение общей годовой зарплаты. Членам правлений предсказывают трех процентный рост основных зарплат и четырехпроцентный рост общей годовой зарплаты.
В странах Балтии нет такой разницы в зарплатах, как в таких крупных странах, как Великобритания, где 5 января отмечают вторник жирных котов, когда руководители ста самых крупных предприятий Лондонской биржи за два дня подряд получают столько же, сколько средний работник за целый год.
Средняя годовая зарплата в Великобритании составляет 27 645 фунтов стерлингов (33 029 евро), руководители крупных предприятий зарабатывают пять миллионно фунтов стерлингов, сообщает BBC. По данным отчета PwC, опубликованного в июне, британцы согласились бы, если бы руководители крупных предприятий получали в 20 раз больше среднего работника, но сейчас эта разница составляет 150 раз, и львиная доля британцев считает, что это нужно менять.