Фото: конные всадники с огнем победы проскакали по улицам Таллинна
23 апреля 2017 г., 20:53
Сегодня в 20 часов на на празднование 674-й годовщины Восстания Юрьевой ночи конные всадники доставили огонь победы. Под церемониальные залпы был зажжен костер и произведен приветственный салют.
Восстание Юрьевой ночи началось 23 апреля 1343 года с поджога дома, расположенного на одном из холмов Харьюмаа, что дало знак о начале согласованного выступления бунтовщиков. Сегодня минует 674 года со дня этой даты.
По словам старейшины Ласнамяэ Марии Юферевой празднование годовщины Восстания Юрьевой ночи стала в районе доброй традицией: «Каждое такое мероприятие объединяет людей и помогает не забывать историю».