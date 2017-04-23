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Фото: конные всадники с огнем победы проскакали по улицам Таллинна

Rus.Postimees.ee
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Сегодня в 20 часов на на празднование 674-й годовщины Восстания Юрьевой ночи конные всадники доставили огонь победы. Под церемониальные залпы был зажжен костер и произведен приветственный салют.

Восстание Юрьевой ночи началось 23 апреля 1343 года с поджога дома, расположенного на одном из холмов Харьюмаа, что дало знак о начале согласованного выступления бунтовщиков. Сегодня минует 674 года со дня этой даты.

По словам старейшины Ласнамяэ Марии Юферевой празднование годовщины Восстания Юрьевой ночи стала в районе доброй традицией: «Каждое такое мероприятие объединяет людей и помогает не забывать историю».

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