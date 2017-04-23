Фото: конные всадники с огнем победы проскакали по улицам Таллинна

Восстание Юрьевой ночи началось 23 апреля 1343 года с поджога дома, расположенного на одном из холмов Харьюмаа, что дало знак о начале согласованного выступления бунтовщиков. Сегодня минует 674 года со дня этой даты.

По словам старейшины Ласнамяэ Марии Юферевой празднование годовщины Восстания Юрьевой ночи стала в районе доброй традицией: «Каждое такое мероприятие объединяет людей и помогает не забывать историю».