Теракт в Израиле: мужчина с ножом напал на людей

Пресс-служба полиции сообщила: следственные органы пришли к заключению, что нападение на улице А-Яркон в Тель-Авиве было терактом, пишет Newsru.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что среди пострадавших трое мужчин и одна женщина.

Парамедики доставили в больницу "Ихилов" двух 50-летних мужчин и женщину, находившихся недалеко от гостиницы Herods, и 70-летнего мужчину с площади Атарим. Парамедики предполагают, что нападения были совершены в разных точках: сначала у гостиницы, а затем нападавший поднялся на площадь.

Злоумышленник, 18-летний араб из Шхема, задержан и передан следователям Общей службы безопасности (ШАБАК) для дальнейшего расследования.

Радиостанция "Решет Бет" сообщила, что террорист зашел в холл гостиницы Herods, со стойки регистрации схватил острый предмет, с помощью которого атаковал трех работников отеля, а затем выбежал на улицу.

По информации онлайн-СМИ, до приезда полиции прохожие пытались задержать террориста собственными силами. Мэр города Тель-Авив Рон Хульдаи поблагодарил всех тех, кто пытался остановить террориста.

По информации сайта Walla News, террорист имел одноразовое разрешение на въезд в Израиль, выданное участнику мероприятия, призванного укрепить отношения между израильтянами и палестинскими арабами.