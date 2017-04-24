Порошенко сделал Тиллерсону важное предложение по Донбассу

"Президент предложил активизировать рассмотрение вопроса о размещении в Донбассе международного миротворческого контингента под эгидой ООН", - говорится в сообщении пресс-службы главы украинского государства, сообщает ТАСС.

Собеседники также обсудили итоги телефонного разговора в нормандской формате 18 апреля и результаты американо-российских переговоров в Москве 12 апреля. Кроме того, были обсуждены вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США и график двусторонних контактов, в том числе на высшем уровне.

Как сообщили в Госдепартаменте США, глава американской дипломатии принял соболезнования от украинского лидера в связи с гибелью на востоке Украины гражданина США, работавшего фельдшером Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Госсекретарь принял соболезнования от президента Порошенко в день гибели американского сотрудника Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Лидеры сошлись во мнении относительно того, что СММ продолжает играть важную роль в контроле за имплементацией минских договоренностей, направленных на установление мира на востоке Украины", - подчеркнуло американское внешнеполитическое ведомство.

Госсекретарь также в очередной раз отметил, что США выражают "твердую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины", и подтвердил, что "санкции в отношении России останутся в силе до тех пор, пока Москва не вернет Киеву контроль над Крымским полуостровом и не выполнит свои обязательства в рамках минских договоренностей".

Кроме того, Тиллерсон "подчеркнул важность продолжения реализации на Украине реформ и борьбы с коррупцией".