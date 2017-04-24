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Урве Пало назвала главную ошибку властей во время Бронзовой ночи

Rus.Postimees.ee
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Урве Пало. | ФОТО: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS

В середине этой недели исполнится 10 лет Бронзовой ночи - массовым беспорядкам, которые сопутствовали переносу Бронзового солдата с Тынисмяги на Военное кладбище.

Урве Пало (Социал-демократическая партия) в те времена была министром по делам народонаселения и она считает, что главная ошибка властей в те дни - отсутствие диалога с русскоязычными и недостаток информации, сообщает Rus.err.ee.

"Ко мне приходили представители русскоязычной общины - руководители культурных обществ, другие уважаемые люди. Они были очень обеспокоены тем, что у правительства зреет план поменять месторасположение Бронзового солдата или что-то с ним сделать. Точной информации ведь не было и я тоже особенно не была в курсе, поскольку я не входила в правительственную комиссию, которая занималась этим вопросом", - отмечает Пало.

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