Урве Пало назвала главную ошибку властей во время Бронзовой ночи

Урве Пало (Социал-демократическая партия) в те времена была министром по делам народонаселения и она считает, что главная ошибка властей в те дни - отсутствие диалога с русскоязычными и недостаток информации, сообщает Rus.err.ee.

"Ко мне приходили представители русскоязычной общины - руководители культурных обществ, другие уважаемые люди. Они были очень обеспокоены тем, что у правительства зреет план поменять месторасположение Бронзового солдата или что-то с ним сделать. Точной информации ведь не было и я тоже особенно не была в курсе, поскольку я не входила в правительственную комиссию, которая занималась этим вопросом", - отмечает Пало.