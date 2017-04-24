Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Российские хакеры добрались до Дании?

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Хакер. Снимок иллюстративный. | ФОТО: Andriy Popov/PhanterMedia/Scanpix

В министерстве обороны Дании заявили о кибератаках со стороны российских хакеров. Как пишет Berlingske со ссылкой на данные ведомства, датские военные утверждают, что с 2015 по 2016 год к их электронной почте имели доступ хакеры, связанные со спецслужбами РФ.

Информация, содержащаяся в взломанных защитных письмах, не значится в качестве секретной. Однако Датская служба военной разведки указала в отчете, что атака рассматривается как серьезный риск для безопасности Дании хотя бы потому, что Россия могла использовать эту информацию для вербовки агентов в рамках Датской обороны, сообщает Интерфакс.

"[Действовала] не маленькая группа из тех, которые делают это ради удовольствия. Это связано с разведывательными службами и центральными органами российской власти", — заявил министр обороны Дании Клаус Хьорд Фредериксен. Он отказался комментировать, какая информация стала доступна в результате взлома, однако отметил, что данные с высокой степенью секретности находятся в безопасности. так как их не выкладывают в интернет.

"Безопасность была ужесточена, и были введены новые процедуры", - говорит Клаус Хьорд Фредериксен. В январе министр предупредил об угрозе новых кибератак против Дании.

Наверх