Российские хакеры добрались до Дании?

Информация, содержащаяся в взломанных защитных письмах, не значится в качестве секретной. Однако Датская служба военной разведки указала в отчете, что атака рассматривается как серьезный риск для безопасности Дании хотя бы потому, что Россия могла использовать эту информацию для вербовки агентов в рамках Датской обороны, сообщает Интерфакс.

"[Действовала] не маленькая группа из тех, которые делают это ради удовольствия. Это связано с разведывательными службами и центральными органами российской власти", — заявил министр обороны Дании Клаус Хьорд Фредериксен. Он отказался комментировать, какая информация стала доступна в результате взлома, однако отметил, что данные с высокой степенью секретности находятся в безопасности. так как их не выкладывают в интернет.

"Безопасность была ужесточена, и были введены новые процедуры", - говорит Клаус Хьорд Фредериксен. В январе министр предупредил об угрозе новых кибератак против Дании.