Скандал вокруг забега: почему призовые у мужчин значительно больше, чем у женщин?

В социальных сетях активно обсуждаются призовые забега вокруг озера Вильянди. Дело в том, что победитель у мужчин получит 800 евро, а у женщин – только 500 евро. Забег пройдет первого мая. Общий призовой фонд составит 3400 евро.
Уполномоченный по равноправию и равному обращению Лийза Пакоста считает, что если за один и тот же забег мужчинам и женщинам полагаются разные призовые, то это дискриминация, сообщает Postimees.ee.
Она отметила, что сделает организаторам замечание. «Они еще успеют исправить ситуацию и поднять призовые за победу в женском забеге до 300 евро», - отметила она.
Организаторы, в свою очередь, извинились перед всеми, кого новость о призовых разозлила, и пояснили ситуацию.
По словам организаторов, призовой фонд делится между шестью спортсменами, показавшими в забеге лучшие результаты, вне зависимости от их пола. Однако поскольку до сих пор ни одна женщина в шестерку лучших не попадала, то отдельно призовые получат три лучших спортсменки-женщины.
Организаторы подчеркивают, что если кто-либо из женщин попадет в первую шестерку, то она получит сразу два денежных вознаграждения – за попадание в шестерку лучших в общем зачете и победу в женском зачете.