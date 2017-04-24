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Скандал вокруг забега: почему призовые у мужчин значительно больше, чем у женщин?

Rus.Postimees.ee
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Иллюстративное фото. | ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

В социальных сетях активно обсуждаются призовые забега вокруг озера Вильянди. Дело в том, что победитель у мужчин получит 800 евро, а у женщин – только 500 евро. Забег пройдет первого мая. Общий призовой фонд составит 3400 евро.

Уполномоченный по равноправию и равному обращению Лийза Пакоста считает, что если за один и тот же забег мужчинам и женщинам полагаются разные призовые, то это дискриминация, сообщает Postimees.ee.

Она отметила, что сделает организаторам замечание. «Они еще успеют исправить ситуацию и поднять призовые за победу в женском забеге до 300 евро», - отметила она.

Организаторы, в свою очередь, извинились перед всеми, кого новость о призовых разозлила, и пояснили ситуацию.

По словам организаторов, призовой фонд делится между шестью спортсменами, показавшими в забеге лучшие результаты, вне зависимости от их пола. Однако поскольку до сих пор ни одна женщина в шестерку лучших не попадала, то отдельно призовые получат три лучших спортсменки-женщины.

Организаторы подчеркивают, что если кто-либо из женщин попадет в первую шестерку, то она получит сразу два денежных вознаграждения – за попадание в шестерку лучших в общем зачете и победу в женском зачете.

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