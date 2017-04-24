Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

В Эстонии начинается период госэкзаменов

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Абитуриенты | ФОТО: Райго Паюла

Первым в этом году государственным экзаменом в гимназиях и профессиональных училищах Эстонии станет экзамен по эстонскому языку как родному. На него зарегистрировались 6912 учащихся, передали утренние теленовости ETV+.

В среду около 2300 учеников русских школ ждет экзамен по эстонскому как иностранному, а 2 мая абитуриенты будут сдавать экзамен по английскому, сообщает портал Rus.err.ee.

Период госэкзаменов в этом году завершится 12 мая экзаменом по математике. Однако при необходимости с 22 по 31 мая будет возможность сдать дополнительный экзамен.

Наверх