В Эстонии начинается период госэкзаменов
24 апреля 2017 г., 08:38
Первым в этом году государственным экзаменом в гимназиях и профессиональных училищах Эстонии станет экзамен по эстонскому языку как родному. На него зарегистрировались 6912 учащихся, передали утренние теленовости ETV+.
В среду около 2300 учеников русских школ ждет экзамен по эстонскому как иностранному, а 2 мая абитуриенты будут сдавать экзамен по английскому, сообщает портал Rus.err.ee.
Период госэкзаменов в этом году завершится 12 мая экзаменом по математике. Однако при необходимости с 22 по 31 мая будет возможность сдать дополнительный экзамен.