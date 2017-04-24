В Эстонии начинается период госэкзаменов

В среду около 2300 учеников русских школ ждет экзамен по эстонскому как иностранному, а 2 мая абитуриенты будут сдавать экзамен по английскому, сообщает портал Rus.err.ee.

Период госэкзаменов в этом году завершится 12 мая экзаменом по математике. Однако при необходимости с 22 по 31 мая будет возможность сдать дополнительный экзамен.