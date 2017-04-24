В Сети появились эксклюзивные фото, сделанные внутри танка «Армата»
24 апреля 2017 г., 08:44
В Интернете опубликовали фотографии, позволяющее детально рассмотреть боевой салон танка Т-14 и БМП на платформе "Армата".
Т-15 (Индекс ГБТУ — Объект 149) — перспективная российская боевая машина пехоты на базе универсальной гусеничной платформы «Армата» pic.twitter.com/ZNaYlIjhG4— Союзники России (@russianallies) April 19, 2017
Снимки были опубликованы в Twitter. В частности, на них запечатлен комплекс управления танком и БМП, места командира и водителя и отделение для десанта, сообщает ТОП-News.
Т-14 (Индекс ГБТУ — Объект 148) — новейший российский основной танк с необитаемой башней на базе универсальной гусеничной платформы «Армата» pic.twitter.com/GLpOFtTHEJ— Союзники России (@russianallies) April 19, 2017