В Сети появились эксклюзивные фото, сделанные внутри танка «Армата»

Т-15 (Индекс ГБТУ — Объект 149) — перспективная российская боевая машина пехоты на базе универсальной гусеничной платформы «Армата» pic.twitter.com/ZNaYlIjhG4 — Союзники России (@russianallies) April 19, 2017

Снимки были опубликованы в Twitter. В частности, на них запечатлен комплекс управления танком и БМП, места командира и водителя и отделение для десанта, сообщает ТОП-News.