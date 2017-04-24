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В Сети появились эксклюзивные фото, сделанные внутри танка «Армата»

Rus.Postimees.ee
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Танк «Армата». | ФОТО: Sputnik/Scanpix

В Интернете опубликовали фотографии, позволяющее детально рассмотреть боевой салон танка Т-14 и БМП на платформе "Армата".

Снимки были опубликованы в Twitter. В частности, на них запечатлен комплекс управления танком и БМП, места командира и водителя и отделение для десанта, сообщает ТОП-News.

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