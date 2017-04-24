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Макрон отпраздновал победу в богемном кафе

Rus.Postimees.ee
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Эммануэль Макрон. | ФОТО: Kamil Zihnioglu/AP

Кандидат в президенты Франции от движения «Вперед!» Эммануэль Макрон отправился праздновать победу в первом туре президентских выборов в богемное кафе La Rotonde в квартале Монпарнас. Об этом сообщает Associated Press.

La Rotonde получило известность как богемное место, поскольку его часто посещали деятели искусства, в числе которых Эрнест Хемингуэй и Пабло Пикассо. Агентство подчеркивает, что это отвечает литературным наклонностям Макрона, который часто цитирует поэтов и философов в своих выступлениях, сообщает портал Газета.ru.

Несмотря на то что Макрон не причисляет себя ни к «левым», ни к «правым», это кафе, как отмечается, имеет «левый уклон».

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