Макрон отпраздновал победу в богемном кафе

La Rotonde получило известность как богемное место, поскольку его часто посещали деятели искусства, в числе которых Эрнест Хемингуэй и Пабло Пикассо. Агентство подчеркивает, что это отвечает литературным наклонностям Макрона, который часто цитирует поэтов и философов в своих выступлениях, сообщает портал Газета.ru.

Несмотря на то что Макрон не причисляет себя ни к «левым», ни к «правым», это кафе, как отмечается, имеет «левый уклон».