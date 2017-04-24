Рак шейки матки можно предупредить!

Кому может угрожать рак шейки матки?

Заболеть раком шейки матки может женщина любого возраста, причем наследственность тут не играет роли. Главной причиной возникновения это вида рака считается вирус папилломы человека (HPV) (распространяется в основном при половых контактах), который можно выявить в результате безболезненного теста РАР. Вызываемые вирусом HPV клеточные изменения и предраковые состояния могут развиваться течение длительного периода (даже 10-25 лет). Это означает, что при регулярных проверках и своевременном выявлении их можно диагностировать и лечить. Почти все случаи рака шейки матки можно было бы предупредить. Особенно важно регулярно проходить РАР-тест, поскольку ранние симптомы рака шейки матки часто остаются незамеченными самой заболевающей женщиной, которая чувствует себя совершенно здоровой. Проведение РАР-теста безболезненно и является частью обычного гинекологического осмотра. Изменения клеток шейки матки, которые показывают на возможное возникновение рака, или наличие раннего рака легко выявляются в ходе гинекологического осмотра, что позволяет в результате последующего лечения добиться полного выздоровления.

Куда обратиться для прохождения скрининга?

Регистр скрининга рака рассылает именные приглашения женщинам, которые родились в вышеперечисленные годы. Поскольку приглашения рассылаются по адресам, которые указаны в Регистре населения, то необходимо проверить их правильность. Это можно проделать на государственном портале: eesti.ee. Если в данных есть неточности, то приглашения могут не достичь адресата. Одновременно с бумажными приглашениями генерируются также электронные приглашения, которые рассылаются женщинам через портал пациентов E-Tervis, где приглашение можно увидеть среди полученных направлений. После этого следует зарегистрироваться на прием в наиболее подходящее медицинское учреждение.

Не ждите получения приглашения!

Для участия в скрининге не обязательно ждать получения приглашения. Если вы родились в вышеперечисленные годы, то просто позвоните в наиболее подходящее вам лечебное учреждение. Список проводящих скрининг медицинских учреждений с контактными телефонами приведен ниже. При регистрации проверят ваш год рождения и наличие действующей медстраховки. Если же вы зарегистрируетесь на платный прием, то за проведение процедур (в том числе и тест РАР) придется заплатить самому, поскольку Больничная касса задним числом такие расходы не возмещает. Отправляясь на скрининг обязательно возьмите с собой подтверждающий вашу личность документ!

Зарегистрироваться на скрининг рака шейки матки можно по телефонам:

Ида-Таллинская центральная больница

тел. 666 1900

Ляэне-Таллиннская центральная больница

тел. 626 1314

Северо-Эстонская региональная больница

тел. 617 1049

Fertilitas (Виймси, Таллинн)

тел. 605 9600, 605 9601

Medicum (Ласнамяэ, Таллинн)

тел. 605 0601

Dr Parve Naistearstid (Arvenos OÜ), Таллинн

тел. 640 5506

Клиникау Тартуского университета

тел. 731 9100

Йыгевввваская больница

тел. 776 6220

Вильяндиская больница

тел. 435 2076

Пыльваская больница

тел. 799 9199, 799 9198,

в Ряпина 799 9243

Валгаская больница

тел. 766 5100

Южно-Эстонская больница

тел. 786 8466 (поликлиника с 9 до 14 часов); 786 8542 (больница с 9 до 15 часов), 786 8569

Пярнуская больница

тел. 447 3300, 447 3511

Раплаская уездная больница

тел. 489 0738, в Мярьямаа 482 1495

Kурессаареская больница

тел. 452 0129

Хийумааская больница

тел. 463 2085

Ляэнемааская больница

тел. 472 5800

Нарвская больница

тел. 356 1144

Ида-Вируская центральная больница

тел. 339 5109

Пуруская поликлиника

тел. 337 8796, 337 8807

Ярвамааская больница

тел. 384 8132

Раквереская больница

тел. 322 9780

Помните!

Процедура теста PAP безболезненна и является частью обычного гинекологического осмотра.

Для участия в скрининге не обязательно ждать приглашения.

Отправляясь на скрининг обязательно захватите удостоверяющий вашу личность документ.

Предохраняйтесь от распростаняющихся половым путем инфекций!

Регулярно проверяйтесь у гинеколога!