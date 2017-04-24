Какой красавец! Ученые нашли гигантского червя, питающегося смертельными для человека газами (видео)

Целью исследования, проведенного международной группой ученых, было не только изучить биоразнообразие Филиппин, но и расширить их исследовательский потенциал. «Оно стало великолепным образцом сотрудничества, — отмечает одна из авторов работы Марго Хэйгуд, сообщает Газета.ru.

Ученым было известно о гигантском корабельном черве с XVIII века. Они неоднократно находили его похожие на бивни раковины длиной иногда более метра, но ни разу не обнаруживали в них живых червей. Кроме того, исследователям не было известно, где те предпочитают обитать.

Все изменилось после просмотра филиппинского документального фильма, в котором исследователи увидели, как раковины этих животных лежат в грязи лагуны. Вдохновившись, ученые отправились в экспедицию, во время которой им удалось найти живых корабельных червей в гниющей древесине филиппинских лагун.

В лаборатории исследователи очистили раковину червя от грязи, надломили ее край и «вылили» чернильно-черного корабельного червя на стол.

Гигантский корабельный червь — родственник более распространенного вида, группы морских моллюсков с длинными мягкими телами. Исследователи были уверены, что гигантский корабельный червь существенно отличается от своих собратьев, — и он их не разочаровал.

Обычные корабельные черви проникают глубоко в деревья, упавшие в океан, переваривая древесину с помощью бактерий. Гигантские же живут в грязи.

Гигантские корабельные черви питаются ядовитыми газами, которые вырабатываются в грязи.

Как и их собратья, они используют бактерии для поиска питательных веществ. В богатой органическими веществами грязи, в которой живут черви, образуется пахнущий как тухлые яйца сероводород. Эти пары, которые могут быть смертельны для человека, служат пищей для гигантских корабельных червей — а точнее, для бактерий, живущих в их жабрах.