Какой красавец! Ученые нашли гигантского червя, питающегося смертельными для человека газами (видео)

Ученым впервые удалось исследовать живую особь гигантского корабельного червя — моллюска, о существовании которого было известно уже несколько веков, но поймать живого представителя исследователи смогли только сейчас. Он живет в грязи филиппинских лагун и питается образующимися от гниения упавших в них деревьев парами сероводорода. Информация была опубликована в журнале The Proceedings at the National Academy of Sciences.