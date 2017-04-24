Таллиннский зоопарк планирует повысить цены на входные билеты
24 апреля 2017 г., 09:40
С 1 мая посещение Таллиннского зоопарка может стать дороже, так как учреждение запланировало повысить цены на входные билеты, сообщает Rus.ERR со ссылкой на утренние теленовости ETV+.
Если сейчас в летний сезон посещение зоопарка обойдется взрослому в 7 евро, а учащемуся, студенту или пенсионеру - в 4 евро, то с мая цена билета вырастет на один евро. Стоимость семейного билета планируется повысить с нынешних 17 до 20 евро.
В Департаменте культурных ценностей, в подчинении которого находится зоопарк, отмечают, что цены на билеты в Таллиннском зоопарке являются самыми низкими по сравнению с другими популярными учреждениями, например, Летной гаванью, Музеем под открытым небом или Телебашней.