Россия поднялась на третье место в мире по расходам на оборону: с 2007 года они увеличились на 87%

Тройка лидеров в этой области - США, Китай и Россия. Американские военные расходы составили в 2016 году 611 миллиардов долларов, что означает рост на 1,7 процентных пункта, сообщает ТАСС.

Китайские ассигнования на нужды обороны увеличились на 5,4 процентных пункта и равнялись $215 млрд. Россия, военный бюджет которой также возрос на 5,9 процентных пункта, потратила в прошлом году $69,2 млрд, сообщил SIPRI.​ По данным SIPRI, военные расходы России увеличились с 2007 года на 87%.

Саудовская Аравия, занявшая по итогам 2015 года третье место, переместилась в прошлом году на четвертое. Сокращения расходов в королевстве было впечатляющим - 30%, в абсолютном выражении траты составили $63,7 млрд.