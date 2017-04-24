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Человек обеспокоен: спортивный манеж строится на костях?

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Rus.Postimees.ee
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Экскаватор. Иллюстративный снимок. | ФОТО: Marko Saarm/Sakala

К журналистам портала Rus.TVNET обратился житель Лиепаи, который озабочен тем, что легкоатлетический манеж в городе строится, возможно, на месте захоронений.

«В детстве мы жили неподалеку от места строительства манежа, и когда я был еще маленьким, мой дед рассказывал, что в этом месте имеются захоронения», - сказал читатель портала, добавив, что в свое время в здании на улице Дзелзиельниеку был госпиталь, умерших хоронили рядом.

Портал Rus.TVNET, чтобы прояснить этот вопрос, обратился к историкам. Историк Гунар Силакактиньш, подтвердил порталу, что в этом районе в свое время были захоронения: «На спортивной площадке 5 школы были захоронены немецкие солдаты, умершие в госпитале, который в свое время находился в здании бывшей школы».

«Я, конечно же, не могу на все сто процентов заявить, что захоронения находились под местом нынешнего строительства. Но этих солдат не перезахоронили».

Представитель предприятия «UPB» Илзе Росицкая на вопрос, не находили ли при строительстве кости, ответила порталу, что ничего подобного во время строительных работ обнаружено не было.

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