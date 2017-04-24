Странная находка в эстонском лесу едва не стоила женщине жизни

На месте происшествия выяснилось, что в понедельник женщина обнаружила в ржавой металлической банке твердое вещество серого цвета, передает Virumaa Teataja.

Так как оно пахло ужасно, на следующей день женщине стало плохо: появилась тошнота, сухость во рту, кашель и насморк. Руку, которой она держала банку, сильно щипало.

Спасатели оградили место происшествия специальной лентой и сообщили об опасной находке в Инспекцию по окружающей среде.