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Странная находка в эстонском лесу едва не стоила женщине жизни

Rus.Postimees.ee
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Лес. | ФОТО: Elmo Riig / Sakala

В воскресенье, 23 апреля, в 14.40 в центр тревоги сообщили, что в деревне Эссу (волость Хальяла, Ляэне-Вирумаа) неизвестный разбросал из банки неизвестное вещество, затем по какой-то причине собрал его в полиэтиленовый пакет и оставил там же.

На месте происшествия выяснилось, что в понедельник женщина обнаружила в ржавой металлической банке твердое вещество серого цвета, передает Virumaa Teataja.

Так как оно пахло ужасно, на следующей день женщине стало плохо: появилась тошнота, сухость во рту, кашель и насморк. Руку, которой она держала банку, сильно щипало.

Спасатели оградили место происшествия специальной лентой и сообщили об опасной находке в Инспекцию по окружающей среде.

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