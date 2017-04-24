Юри Ратас вступился за полицейских, взявших на таран мотоциклиста

Ратас написал в социальной сети Facebook, что стражи правопорядка выполняют свою повседневную работу в стрессовых условиях, порой рискую ради безопасности жителей страны своей жизнью и здоровьем, сообщает портал Postimees.ee.

В опасных ситуациях они, по словам премьера, должны принимать решение очень быстро и при этом учитывать все обстоятельства происшествия.

«В данном случае водитель мотоцикла без прав долгое время игнорировал требование полиции остановиться и мчался на большой скорости, повергнув опасности себя, пассажира и жизни всех невинных прохожих. Полицейские должны были принять оперативное решение для того, чтобы ликвидировать опасную ситуацию и им это удалось», - отметил премьер.

«За создание опасной ситуации, которая подвергла риску жизни невинных людей, отвечает мотоциклист, который должен сделать из случившегося серьезные выводы», - сказал Ратас.

Фото с места происшествия. / Martin Ilustrumm

Что случилось?

Напомним, что ночью 21 апреля полицейский патруль заметил двигавшийся в сторону Пирита-теэ мотоцикл, скорость которого была 101 км/ч. Патруль подал сигнал к остановке, который мотоциклист проигнорировал и продолжил движение Мотоцикл проехал по Пирита-теэ и оттуда дальше по Пярнамяэ-теэ, совершая на большой скорости опасные маневры.

Приближаясь к круговому перекрестку Нарвского шоссе и Вана-Куули мотоцикл притормозил для совершения маневра и патруль принял решение столкнуть мотоцикл с дороги.

Мотоциклом управлял 25-летний мужчина, у которого нет водительских прав соответствующей категории. Также с мотоцикла упала 22-летняя девушка. Оба были доставлены в больницу.

Полиция объяснила, что было принято решение убрать мотоцикл с дороги на маленькой скорости, чтобы избежать более серьезного ДТП, которое могло закончится плачевно как для водителя, так и его пассажирки.