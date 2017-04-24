Вана-Каламая соединит Старый город с морем

Ставший свидетелем рождения идеи архитектор Тоомас Паавер сказал, что думать об этом начали еще в 2013 году.

«Еще во время подготовки перестройки улицы Соо была мысль, что улица Вана-Каламая особенная, а на ее пересечение с улицей Соо смотрели именно с таким прицелом. Там, при частичной поддержке Капитала культуры и частичной поддержке творческой стипендии Эстонского союза архитекторов, был начат проект, который для Эстонии, в своем роде, является уникальным: как с самого начала спланировать одну улицу в современном виде еще до ее работы по проектированию», - вспоминает он.

«В 2013 году был проведен опрос жителей улицы, в ходе которого пытались достучаться до каждого человека. Была составлена рабочая версия основной задачи конкурса идей, из которой и сформировался нынешний вариант», - рассказал архитектор.

В Капитал культуры было подано ходатайство о том, что эскиз окрестностей улицы мог бы быть подготовлен в сотрудничестве с общественностью. Однако Капитал культуры решил не поддержать эту невероятную идею. Сейчас дело взяли в свои руки городские власти, которые пытаются приблизиться к реализации проекта через конкурс идей.

«Если в самом начале, говоря об изменении улицы Вана-Каламая, больше говорили об объединении улицы с морским променадом, то сейчас в фокусе улица плюс главная площадь Балтийского вокзала. Объединение променада и прибрежной зоны останется на другой раз», - сказал городской планировщик Бюро главного архитектора Таллинна Яак-Адам Лоовеэр.

По его словам, у городских планировщиков нет выбора, поскольку при проектировке и строительстве улицы Вана-Каламая ходатайствовали и получили европейских денег, так что к 2012 году улица должна быть построена.

«Наша более широкая задача – исправить пешеходное сообщение между Каламая и Старым городом. Нет разницы, что мы предпримем, но ситуация с автомобильным движением постепенно усложнится. Поскольку район Каламая находится так близко к Старому городу и центру, в большей степени тут можно передвигаться пешком или на велосипеде. Но сейчас в этом направлении нет хорошего соединения», - признал Лоовеэр.

По словам городского планировщика, есть желание снизить автомобильное движение на улице Вана-Каламая. В то же врем, все местные жители, имеющие машины, должны без проблем попадать домой.

Руководитель отдела организации дорожного движения Транспортного департамента Талво Рюйтельмаа сказал, что тут нужно одновременно сделать противоположные вещи.

«Конкурсом идей нужно, прежде всего, найти решение доступа жителей к своим домам. Цель – исключить транзитное движение, которое в этом районе имеется на шести крупных улицах. Учитывая нашу культуру вождения и государственные возможности по надзору за движением, на улице, где предпочтение отдается пешеходам, организовать движение нужно так, чтобы туда физически было невозможно заехать».

«Но это может означать, что местным жителям, стремящимся попасть домой, придется давать большой крюк. Очень надеемся, что конкурс идей поможет найти ответ на этот вопрос. Может быть, местные жители согласятся немного объезжать, чтобы попасть домой, тогда под их окнами не будут носиться транзитные участники движения», - рассуждает Рюйтельмаа.