Вана-Каламая соединит Старый город с морем

В минувшую среду в Таллиннском культурном центре «Сальме» жителей Каламая ознакомили с планом перестройки улицы Вана-Каламая в преимущественно пешеходную зону, по которой идущие из Старого города люди смогут удобно попадать к берегу моря. Город готовит сейчас архитектурный конкурс на эту тему.
Ставший свидетелем рождения идеи архитектор Тоомас Паавер сказал, что думать об этом начали еще в 2013 году.
«Еще во время подготовки перестройки улицы Соо была мысль, что улица Вана-Каламая особенная, а на ее пересечение с улицей Соо смотрели именно с таким прицелом. Там, при частичной поддержке Капитала культуры и частичной поддержке творческой стипендии Эстонского союза архитекторов, был начат проект, который для Эстонии, в своем роде, является уникальным: как с самого начала спланировать одну улицу в современном виде еще до ее работы по проектированию», - вспоминает он.
«В 2013 году был проведен опрос жителей улицы, в ходе которого пытались достучаться до каждого человека. Была составлена рабочая версия основной задачи конкурса идей, из которой и сформировался нынешний вариант», - рассказал архитектор.
В Капитал культуры было подано ходатайство о том, что эскиз окрестностей улицы мог бы быть подготовлен в сотрудничестве с общественностью. Однако Капитал культуры решил не поддержать эту невероятную идею. Сейчас дело взяли в свои руки городские власти, которые пытаются приблизиться к реализации проекта через конкурс идей.
«Если в самом начале, говоря об изменении улицы Вана-Каламая, больше говорили об объединении улицы с морским променадом, то сейчас в фокусе улица плюс главная площадь Балтийского вокзала. Объединение променада и прибрежной зоны останется на другой раз», - сказал городской планировщик Бюро главного архитектора Таллинна Яак-Адам Лоовеэр.
По его словам, у городских планировщиков нет выбора, поскольку при проектировке и строительстве улицы Вана-Каламая ходатайствовали и получили европейских денег, так что к 2012 году улица должна быть построена.
«Наша более широкая задача – исправить пешеходное сообщение между Каламая и Старым городом. Нет разницы, что мы предпримем, но ситуация с автомобильным движением постепенно усложнится. Поскольку район Каламая находится так близко к Старому городу и центру, в большей степени тут можно передвигаться пешком или на велосипеде. Но сейчас в этом направлении нет хорошего соединения», - признал Лоовеэр.
По словам городского планировщика, есть желание снизить автомобильное движение на улице Вана-Каламая. В то же врем, все местные жители, имеющие машины, должны без проблем попадать домой.
Руководитель отдела организации дорожного движения Транспортного департамента Талво Рюйтельмаа сказал, что тут нужно одновременно сделать противоположные вещи.
«Конкурсом идей нужно, прежде всего, найти решение доступа жителей к своим домам. Цель – исключить транзитное движение, которое в этом районе имеется на шести крупных улицах. Учитывая нашу культуру вождения и государственные возможности по надзору за движением, на улице, где предпочтение отдается пешеходам, организовать движение нужно так, чтобы туда физически было невозможно заехать».
«Но это может означать, что местным жителям, стремящимся попасть домой, придется давать большой крюк. Очень надеемся, что конкурс идей поможет найти ответ на этот вопрос. Может быть, местные жители согласятся немного объезжать, чтобы попасть домой, тогда под их окнами не будут носиться транзитные участники движения», - рассуждает Рюйтельмаа.
Балтийский вокзал получит новое лицо
Изменения должны начинаться уже с Тоомпуйетеэ, то есть с площадки, расположенной между Тоомпуйестеэ и улицей Копли, где сейчас стоят торговые ларьки, за которыми находится парковка для пригородных автобусов. По итогам конкурса парковка должна сохраниться, но над тем, как она изменится, нужно подумать.
«Это тема для обсуждения. Мое внутреннее чувство говорит, что парковка автобусов между Старым городом и Каламая – не самая разумная идея. Нужно обсудить этот вопрос с транспортниками и со всем остальными, есть ли какая-то возможность, чтобы автобусы останавливались где-то в другом месте и проходили через Балтийский вокзал, чтобы принять людей», - сказал старейшина района Пыхья-Таллинн Раймонд Кальюлайд.
Второй вопрос, который пока не решен, но который старейшина района жарко поддерживает – закрытие туннеля на Балтийском вокзале и строительство вместо него перекрестка со светофорами между Тоомпуйесте и будущей площадью Балтийского вокзала.
Будущая, предпочитающая пешеходов, улица должна будет начинаться с конца улицы Нунне, пересекать Тоомпуйетеэ и главную площадь вокзала и выводить на улицу Вана-Каламая, первый отрезок которой должен находиться в пользовании только пешеходов и велосипедистов.
«Одна из основных идей конкурса заключается в том, что человек вновь окажется в центре улицы. Возникнет распределенное пространство, улица, где смогут как ходить пешеходы, так и двигаться автотранспорт. По краям дороги останется площадь, предназначенная только для пешеходов», - объяснил Лоовеэр.
«Решение уличного пространства должно быть подготовлено так, чтобы организация дорожного движения была всем понятна. То есть – узкие коридоры для автомобилей, где нет возможности для обгона. Есть план сохранить как можно больше парковочных мест. Зоны для пешеходов не будут расширять за счет парковки», - добавил городской планировщик.
Каламая получит хорошую площадь
Нынешняя площадь на пересечении нынешних улиц Коцебу и Вана-Каламая, по словам Лоовеэра, несколько хаотична, и нуждается в более четком решении. Перед ремонтирующейся сейчас школой будет построен забор, за которым останутся и деревья у дома, а места станет меньше. Перед школой появится много парковочных мест и мест для остановки обслуживающего здание транспорта.
«Улица состоит из разных отрезков, и через конкурс мы ищем подходящее для каждого из них решение. На самом деле, там нельзя идти от начала и до конца с одним решением», - считает Лоовеэр.
Участники обсуждения спросили и о решении для организации дорожного движения на перекрестке улиц Теэстузе и Нийне: «От конкурса идей мы не ждем окончательного решения по организации движения. После конкурса начнется фаза проектировки, где все будет обработано. Сейчас приближаясь с улицы Теэстузе, нужно уступить дорогу движущимся по Вана-Каламая. Так, видимо, и будет. На самом деле, приоритетное право и в дорожном покрытии, и в других элементах там будет отдано пешеходам, причем таким образом, чтобы это было ясно и водителям без всяких знаков», - сказал Лоовеэр.
По нынешним планам, полностью обновленная улица должна быть готова к осени будущего года: «В мае мы хотим объявить конкурс идей, крайним сроком которого был бы август. С октября по июнь будущего года будет проходить проектирование и сотрудничество с обществами и жителями. С июня по сентябрь 2018 года улицу нужно построить. Эти сроки пока не окончательные и еще могут измениться».