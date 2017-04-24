Карилайд: прискорбно слышать из уст мотоциклиста и его спутницы обвинения в адрес полиции

По словам Карилайда, полицейские действительно предприняли весьма рискованный шаг для поимки мотогонщика, но это была вынужденная мера, так как гонщик подвергал в тот момент опасности не только свою жизнь и жизнь своей попутчицы, но и других людей. «Превысив скорость и игнорируя требования полиции, мотоциклист подверг большому риску не только себя, но и других участников дорожного движения. Его необходимо было остановить и я, не только как политик, но и прежде всего как отец, выражаю полицейским большую признательность», - заявил Карилайд. Он добавил также, что у всех полицейских есть специальная подготовка для таких случаев.

Карилайд отметил, что в данной ситуации весьма прискорбно слышать из уст мотоциклиста и его спутницы обвинения, будто бы Эстония – полицейское государство. «Наша главная проблема состоит в том, что люди перестали уважать полицейских и наши законы. Если после этого задержания кто-то поймет, что полицейские не гладят нарушителей закона по головке, то, значит, нам удастся предотвратить повторение подобного поступка. Полицейские ежедневно спасают наши жизни и приходят на помощь, и за это мы должны сказать им спасибо», - подчеркнул политик.

Председатель правовой комиссии добавил также, что поступок мотоциклиста, значительно превысившего скорость и проигнорировавшего требования полиции, был очень опасным и ему нет оправдания. «Полиции сложно распознать мотивы водителя, который пытается сбежать от блюстителей порядка. Может быть, он убегает от грабителей или просто хочет покрасоваться перед другими пассажирами, превышая скорость», - добавил Карилайд.

По словам политика, особую благодарность следует выразить тем полицейским, которые приняли мгновенное решение о необходимости задержать мотоциклиста. «Это был смелый шаг, но если бы они этого не сделали и дали бы молодому человеку сбежать, то неизвестно, что могло бы произойти. Да, всей этой дискуссии точно бы не было, и единственная заметка в газетах на эту тему была бы, что мотоциклист без прав подверг опасности жизни людей», - заключил Карилайд.