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Таллиннские автобусы изменят схему движения из-за ремонта бульвара Кадака

Rus.Postimees.ee
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Столичный автобус. | ФОТО: Тоомас Хуйк

В связи с асфальтированием бульвара Кадака между улицами Лейва и Калда 29 и 30 апреля меняются маршруты общественного транспорта.

С начала рабочего дня 29 апреля и до конца рабочего дня 30 апреля сокращается маршрут автобуса линии 24А. Его конечной остановкой в направлении от центра города и начальной в обратном направлении будет остановка Кадака на улице Академия. При этом временно отменяются остановки Касси, Мяэпеалсе, Кивинука и Рая.

С 16 часов 29 апреля и до конца рабочего дня автобусы линии 10 пойдут в обоих направлениях в объезд по Пярнускому шоссе, улицам Лаане и Хоммику, бульвару Кадака с дополнительными остановками, которые встречаются по маршруту объезда. Временно отменяются остановки Пиду, Вяэна, Тяхеторни, Кадака и Калда.

С начала рабочего дня 29 апреля и до конца рабочего дня 30 апреля автобусы линий 20 и 20A по направлению к центру города пойдут следующим образом: с начала рабочего дня и до 12 часов - по бульвару Кадака, улицам Мяэпеалсе, Рая, Академия и Вильде с дополнительными остановками на имеющихся по маршруту объезда; с 12 до 16 часов к центру города автобусы этих линий пойдут по бульвару Кадака, улицам Тяхеторни, Вяэна, Пярнускому шоссе, улицам Эхитаяте, Академия и Вильде с дополнительными остановками бульвар Кадака на улице Тяхеторни и Нымме - на улице Эхитатяте; с 16 часов и до конца рабочего дня  к центру города эти автобусы пойдут  по бульвару Кадака, улицам Хоммику, Лаане, Пярнускому шоссе, улицам Эхитаяте, Академия и Вильде с дополнительной остановкой Нымме на улице Эхитаяте.

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