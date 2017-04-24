Выиграть выборы во Франции может... Путин

Москва все обвинения отрицает, однако поток фейковых новостей и кибератак, направленных против конкурента Ле Пен Эммануэля Макрона, напоминает президентские выборы в США. Макрон - единственный кандидат с шансами на победу, который дистанцируется от России.

И первый номер "Национального фронта" Марин Ле Пен, и ее выбывшие из выборов конкуренты республиканец Франсуа Фийон и представитель ультралевого крыла Жан-Люк Меланшон подчеркивали необходимость дружеских отношений с Кремлем. Меланшон поддерживал эту идею настолько, что обещал в случае победы пересмотреть восточную границу Европы.

"Мы близки к ситуации, когда в двух европейских странах придут к власти люди, на которых влияет Россия", - сказал председатель разведывательного комитета США Ричард Бёрр.

Кампания Ле Пен частично финансируется из российских источников, а 24 марта на пике предвыборной кампании кандидат в президенты нанесла визит в Кремль.

"Россия предложила Ле Пен непосредственную поддержку в надежде, что это поможет закрепить ее успех во Франции. Россия поддерживала также политические силы в Греции и Италии", - сказал член центра по правам человека и демократии в Вашингтоне Дэвид Крэмер.

"В том, что Россия влияет на политику зарубежных стран и на выборы, нет ничего нового, и она не ограничилась лишь вмешательством в дела соседних стран", - добавил аналитик.

Выборы во Франции - важный рычаг, с помощью которого можно будет повлиять на дальнейший ход европейской политики. Обещания Ле Пен вывести Францию из Евросоюза и НАТО значительно ослабили бы оба объединения, что сыграло бы на руку Кремлю.