Выиграть выборы во Франции может... Путин

Несмотря на то, что Россия отрицает вмешательство во французские выборы, очевиден тот факт, что во второй тур голосования прошла Марин Ле Пен, которую связывают с Кремлем очень теплые отношения, пишет Postimees со ссылкой на RFE/RL.
Москва все обвинения отрицает, однако поток фейковых новостей и кибератак, направленных против конкурента Ле Пен Эммануэля Макрона, напоминает президентские выборы в США. Макрон - единственный кандидат с шансами на победу, который дистанцируется от России.
И первый номер "Национального фронта" Марин Ле Пен, и ее выбывшие из выборов конкуренты республиканец Франсуа Фийон и представитель ультралевого крыла Жан-Люк Меланшон подчеркивали необходимость дружеских отношений с Кремлем. Меланшон поддерживал эту идею настолько, что обещал в случае победы пересмотреть восточную границу Европы.
"Мы близки к ситуации, когда в двух европейских странах придут к власти люди, на которых влияет Россия", - сказал председатель разведывательного комитета США Ричард Бёрр.
Кампания Ле Пен частично финансируется из российских источников, а 24 марта на пике предвыборной кампании кандидат в президенты нанесла визит в Кремль.
"Россия предложила Ле Пен непосредственную поддержку в надежде, что это поможет закрепить ее успех во Франции. Россия поддерживала также политические силы в Греции и Италии", - сказал член центра по правам человека и демократии в Вашингтоне Дэвид Крэмер.
"В том, что Россия влияет на политику зарубежных стран и на выборы, нет ничего нового, и она не ограничилась лишь вмешательством в дела соседних стран", - добавил аналитик.
Выборы во Франции - важный рычаг, с помощью которого можно будет повлиять на дальнейший ход европейской политики. Обещания Ле Пен вывести Францию из Евросоюза и НАТО значительно ослабили бы оба объединения, что сыграло бы на руку Кремлю.