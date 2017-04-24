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В Ласнамяэ взорвался автомобиль

Rus.Postimees.ee
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Машина спасателей. | ФОТО: Arvet Mägi/Virumaa Teataja

Поздно вечером в воскресенье, 23 апреля, на улице Паэкааре в столичном районе Ласнамяэ произошел взрыв припаркованного автомобиля.

Как передает Rus.ERR со ссылкой на Пыхьяский спасательный центр, сообщение о взрыве поступило спасателям в 23.34.

Как уточнила порталу Rus.Postimeees пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан, серьезные повреждения получил автомобиль Toyota, а также припаркованный рядом Peugeot. На время проведения необходимых оперативных действий был закрыт участок улицы Паэкааре.

Полицейские проверили окрестности, но никого не задержали. Обстоятельства данного происшествия будут выяснены в ходе уголовного делопроизводства, которое была начато на основании статьи Пенитенциарного кодекса, рассматривающей повреждение и уничтожение вещи.

Ведением уголовного производства занимается Пыхьяская окружная прокуратура.

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