В Ласнамяэ взорвался автомобиль

Как передает Rus.ERR со ссылкой на Пыхьяский спасательный центр, сообщение о взрыве поступило спасателям в 23.34.

Как уточнила порталу Rus.Postimeees пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан, серьезные повреждения получил автомобиль Toyota, а также припаркованный рядом Peugeot. На время проведения необходимых оперативных действий был закрыт участок улицы Паэкааре.

Полицейские проверили окрестности, но никого не задержали. Обстоятельства данного происшествия будут выяснены в ходе уголовного делопроизводства, которое была начато на основании статьи Пенитенциарного кодекса, рассматривающей повреждение и уничтожение вещи.

Ведением уголовного производства занимается Пыхьяская окружная прокуратура.