В Ласнамяэ взорвался автомобиль

Поздно вечером в воскресенье, 23 апреля, на улице Паэкааре в столичном районе Ласнамяэ произошел взрыв припаркованного автомобиля.
Как передает Rus.ERR со ссылкой на Пыхьяский спасательный центр, сообщение о взрыве поступило спасателям в 23.34.
Как уточнила порталу Rus.Postimeees пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан, серьезные повреждения получил автомобиль Toyota, а также припаркованный рядом Peugeot. На время проведения необходимых оперативных действий был закрыт участок улицы Паэкааре.
Полицейские проверили окрестности, но никого не задержали. Обстоятельства данного происшествия будут выяснены в ходе уголовного делопроизводства, которое была начато на основании статьи Пенитенциарного кодекса, рассматривающей повреждение и уничтожение вещи.
Ведением уголовного производства занимается Пыхьяская окружная прокуратура.