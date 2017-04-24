Хельме: Макрон обязан победой пропагандистской машине ЕС

«Я оцениваю это так же, как и выборы Олланда. Использовали тот же прием, когда контролируемую еврокомиссией пропагандистскую машину всего ЕС запустили в пользу одного кандидата - это Эммануэль Макрон. И, разумеется, пропаганда работает, иначе бы ее не называли пропагандой», - сказал в понедельник Хельме новостному агентству BNS.

Первый тур выборов президента Франции выиграл центрист Макрон, который прошел во второй тур вместе с лидером правопопулистского Национального фронта Марин Ле Пен. Хельме предположил, что в случае победы Макрона на выборах сохранится текущая ситуация.

«Макрон ничего не изменит. Макрон продолжит в том же духе, что и до сих пор, по сути, под его руководством будут тянуть резину. Это значит, что проблемы будут накапливаться и однажды и во Франции политика неизбежно радикализируется, и в результате власть получит если не Марин Ле Пен, то, возможно, даже кто-нибудь покруче», - сказал председатель EKRE.

«И то же произойдет и во многих других европейских странах, если со стороны еврокомиссии продолжатся подобные промывание мозгов и растягивание резины. Потому что ясно, что народам не нужна федерализирущаяся Европа, народы хотят сами принимать решения о своей жизни, народы не хотят постоянно платить крупные дивиденды германским банкам - это, в принципе, одна из тем и во Франции, - сказал Хельме. - Так что для европейского лагеря это пиррова победа. На самом деле, она в продолжительной перспективе ухудшит положение ЕС, а не улучшит, хотя пропаганда пытается утверждать противоположное».

По его мнению, Европа не может продолжать в прежнем стиле. «А решение заключается не в строительстве в Европе федерации, какой-либо евроимперии - народы выступят против этого. Это самый быстрый путь к развалу ЕС, поэтому я крайне критически настроен в его отношении, - сказал Хельме. - Я хочу, чтобы Эстония состояла в ЕС, союзе национальных государств, объединении суверенных национальных государств, как в 2003 году, когда мы сказали „да“ [на референдуме]. Но я не хочу быть частью империи, где мы бы практически ничего не решали».

Комментируя утверждения, что Ле Пен хочет вывести Францию из ЕС, Хельме и их назвал пропагандой. «Она сказала, что проведет референдум. Это та же идея, что и у нас (EKRE - BNS), если Европа продолжится двигаться к федерализации, нужно спросить разрешения у народа, а не принимать решения в доме Стенбока. Так дела не делаются. В принципе, Ле Пен говорит то же самое», - добавил Хельме.

«А что до связей с Россией, в которых обвиняют Ле Пен, смотрите - практически у всех из них там есть связи с Россией. Франция вообще одна из наиболее благожелательно настроенных в отношении России европейских стран. Ни один политик там не станет плыть против течения по этому вопросу», - сказал Хельме.

Комментируя позицию Макрона, поддерживающего санкции в отношении России, председатель EKRE сказал: «Ну да. Санкции - это одно, но посмотрим, что будет после выборов. Перед выборами говорят разное - что кто-то войдет в число пяти самых богатых, а кто-то попадет еще куда-нибудь».

Первый тур выборов президента Франции выиграл беспартийный либеральный центрист Макрон, набравший 23,86 процента голосов. Второй в финальный тур прошла лидер правопопулистской партии Национальный фронт Ле Пен, набравшая 21,43 процента. Фийон набрал 19,94 процента голосов, леворадикальный Жан-Люк Меланшон 19,62, а кандидат от партии нынешнего президента, социалистов, Бенуа Амон набрал 6,35 процента голосов.