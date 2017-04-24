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Украинские энергетики с полуночи обесточат ЛНР

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: INA FASSBENDER/REUTERS

ООО "Луганское энергетическое объединение" с 25 апреля, согласно решению Министерства энергетики и угольной промышленности Украины и ГП "Энергорынок", прекращает поставки электроэнергии в неконтролируемую Киевом часть Луганской области, сообщил генеральный директор "ЛЭО" Владимир Грицай в эфире "Луганского областного телевидения" в воскресенье.

"Буквально вчера утром (в субботу, 22 апреля - ИФ) мы получили документы от ГП "Энергорынок", которые подтверждены документом с Минэнергоугля за подписью министра Игоря Насалика, что с 25 апреля будет полностью прекращен переток электроэнергии на неконтролируемую сторону. Соответственно, сейчас наши технические службы проводят определенные мероприятия, и с 25 апреля, с ноля часов, переток должен быть полностью отключен", - сказал он, сообщает Интерфакс.

Грицай добавил, что в том числе будет прекращена подача электроэнергии для нужд "Попаснянского водоканала".

Как сообщалось, "ЛЭО" неоднократно обращалось к правительству Украины с просьбой принять решение об ограничении или прекращении подачи электроэнергии на неконтролируемую территорию из-за отсутствия оплаты.

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