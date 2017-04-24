Уличный опрос: начала ли затягиваться трещина, расколовшая общество в 2007 году?

Ирина хорошо помнит те события. Она высказала мнение, что пройдет не одно десятилетие, прежде чем будут забыты апрельские события и обиды друг на друга.

Яан утвеждает, что никакого раскола в обществе не произошло: «Это всё выдумки. Ерунда! Они думают, что это был перебор… Ну, ведь эстонцы настолько маленькие, что это то же самое, как если бы кошка собаку обидела».

Пётр, переехавший в Таллинн из Санкт-Петербурга пять лет назад, не заметил проблем в отношениях: «Трещина была больше надумана. Особой вражды между русскими и эстонцами я здесь не заметил».

Валентина отметила, что со временем отношения стали лучше, но всё же события десятилетней давности и свою историю невозможно забыть: «Мы с детьми ходим к Бронзовому солдату каждый год. Если родители будут передавать эту традицию детям, это никогда не забудется!»

Владимир: «Лично я ничего подобного не почувствовал и не заметил, потому что я свободно владею языком, работа есть, жилье тоже. Все самое главное у меня есть».

Леонхард, который много общается с русскоязычными клиентами по работе, подчеркнул: «Может быть, трещины в отношениях даже и вовсе не существует, но о ней напоминают. Проблему решили, конечно, не самым лучшим способом. Если бы спохватились на десять лет раньше, всё могло быть иначе».

Энн более категоричен: «Атака бандитов, не иначе. Это точно не было правильным делом. Никакого раскола! Этот всё чьи-то выдумки. Мы все друг с другом ладим. Иногда случается, что портим жизнь друг другу, делаем гадости, но это вовсе не проблема».