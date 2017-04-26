Когда политика приходит к тебе: три воспоминания об апреле 2007-го

«Крутили всех подряд»

“Вечером 26 апреля я приехал вечером в город, где меня окатили струей из водомета”, - рассказывает 36-летний работник типографии Артур, ставший очевидцем таллиннских погромов. Но это его не остановило: на следующий день он снова был в городе днем. “Помню, как стояла толпа людей на проезжей части напротив парка Таммсааре – а напротив них, метрах в пятидесяти, стояла полиция, но до столкновений тогда не дошло. Вечером начались погромы и мародерство. Знаю, что немало мародеров было и среди эстонцев”, – считает необходимым уточнить он. По его словам, полиция особо не разбирала, кого хватать: “Моего итальянского родственника чуть не скрутила полиция, он тогда в центре жил. Он потом рассказывал, как на улице крутили всех подряд”.

И тогда и сейчас к действиям властей он относится критически: “Я до сих пор думаю, что перенос памятника - это показательный плевок в русскоязычное население и оскорбление чувств всех, чьи деды проливали кровь за родину. Для меня это памятник героям, а никак не памятник советскому режиму, как некоторые пытаются все это вывернуть. Сейчас, конечно, страсти поутихли, но неприятный осадок никуда не делся. Вместо того, чтобы решать насущные проблемы, правительство усугубило отношения между жителями Эстонии. Некоторые мои друзья-логисты лишились работы, так как их фирмы работали в основном с Россией”.

«Мы рассчитывали на Европу»

Пока эстонские власти рассылали населению сообщения, призывавшие оставаться дома, некоторым приходили другие SMS, в которых автоводителей призывали демонстрировать протест, нарочито снижать скорость и, проезжая по городу, гудеть. Вспоминает ныне 67-летний пенсионер, а тогда работник транзитной компании Андрей: «Двенадцать лет до этих событий мы исправно сажали гвоздики у памятника на Тынисмяги, и я не помню за все время сколь-нибудь серьезных инцидентов со стороны русских. Да, мы пели песни военных лет, вспоминая своих родителей и дедов, и как бы снова возвращались в те праздничные дни Победы. Но некоторым соседство с памятником в самом центре города не давало спать, что приводило к постоянным отвратительным выступлениям, на которые власти смотрели сквозь пальцы”.

По его мнению, конфликт из-за столь разной ментальности был неизбежен, но способ его разрешения, выбранный властями, только спровоцировал беспорядки и еще дальше развел две основные группы населения, поэтому призыв к протесту в виде звуковых сигналов и нарочито медленной езды в центре города упал на благодатную почву. Полиция со своей стороны не скупилась на штрафы, штраф не миновал и его самого.

“Чего мы достигли? Честно говоря, мы больше рассчитывали на Европу с ее демократическими институтами. Как оказалось - зря. Что касается меня лично, то я безусловно не раскаиваюсь в содеянном, тем более свой штраф я как честный гражданин заплатил”, - говорит он.