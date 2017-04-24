Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Смотрите сегодня с комментарием на русском: «Инфонет» сыграет против силламяэского «Калева»

Sports.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ

Портал Rus.Postimees.ee ведет прямые прямые трансляции матчей Премиум-лиги с комментарием на русском языке.

В понедельник, 24 апреля, в рамках восьмого тура чемпионата Эстонии по футболу столичный "Инфонет" сыграет дома против силламяэского "Калева".

Предматчевые комментарии

Главный тренер "Инфонета" Александр Пуштов: «После игры с "Флорой" мы проделаем работу  над ошибками. В игре против силламяэского "Калева" мы должны быть еще сильнее!».

Главный тренер "Калева" Вадим Добижа: «Несмотря на не самую лучшую игру на старте чемпионата, "Инфонет" входит в число лучших команд страны. Очень опасный соперник, который способен играть в хороший и красивый футбол. В этом матче нам нужно попытаться исправить ошибки, допущенные в предыдущих матчах. Ради хорошего результата мы постараемся выложиться на все сто процентов».

Наверх