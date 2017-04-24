Смотрите сегодня с комментарием на русском: «Инфонет» сыграет против силламяэского «Калева»

В понедельник, 24 апреля, в рамках восьмого тура чемпионата Эстонии по футболу столичный "Инфонет" сыграет дома против силламяэского "Калева".

Предматчевые комментарии

Главный тренер "Инфонета" Александр Пуштов: «После игры с "Флорой" мы проделаем работу над ошибками. В игре против силламяэского "Калева" мы должны быть еще сильнее!».

Главный тренер "Калева" Вадим Добижа: «Несмотря на не самую лучшую игру на старте чемпионата, "Инфонет" входит в число лучших команд страны. Очень опасный соперник, который способен играть в хороший и красивый футбол. В этом матче нам нужно попытаться исправить ошибки, допущенные в предыдущих матчах. Ради хорошего результата мы постараемся выложиться на все сто процентов».