Мотоциклист со стажем о сбивших мотоцикл полицейских: они спасли жизнь двух молодых людей

2 июня 2013 года на Палдиском шоссе мотоцикл вылетел на встречную полосу движения и столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем. В результате ДТП погиб мотоциклист и сидевшая позади него спутница. Без отца и без матери в общей сложности остались пятеро детей. Со слов друзей погибших, они были активными мотоспортсменами, которые не могли совершить ошибку. В то же время мотоцикл значительно превысил скорость и у него были запрещенные для использования в уличном движении слик-шины, из-за которых на одном из крутых поворотов мотоцикл стал неуправляемым.

В прошедшую пятницу поздно вечером патрульный микроавтобус полиции в Ласнамяэ столкнул с дороги мотоцикл, водитель которого решил не реагировать на сигналы к остановке, которые давала ему полиция, и мчаться по городским улицам столько, сколько ему будет позволено. На этот раз слишком долго - не позволили. Мотоциклом управлял молодой человек без прав, который занимается фигурными гонками.

Я не знаю тонкости полицейской тактики и не могу сказать, было ли принятое полицией решение самым правильным с учетом всех обстоятельств, но я абсолютно уверен в том, что благодаря этому относительно легко закончившемуся ДТП были спасены жизни. Выжили оба находившиеся на мотоцикле. Не пострадал и не погиб ни один из посторонних участников движения. Кости срастутся, шишки заживут, возможно, и в черепной коробке прибавится ума.

Мотоцикл на дороге - источник повышенной опасности, прежде всего, для тех, кто находится на нем. Каким бы опытным и крутым мотоциклистом ни был, сталкиваться с другим транспортным средством, деревом или столбом в любом случае будет очень больно. Неважно, выполнял ли мотоцикл дорожные предписания или нет, боль будет такой же сильной. С этим обстоятельством нужно считаться всегда, когда ты садишься в седло.

По странному обычаю небольшая часть мотоциклистов, увлекающихся мотоспортом, считает, что у них из-за их хобби есть особые права и / или способности нарушать нормы дорожного движения. Но Палдиское шоссе - не дорожка для соревнований, окружная Вана-Куули - не площадка для трюков. Если едешь в одном пространстве с другими, ты не можешь одновременно заниматься экстремальным спортом.

У мотоциклиста, который сознательно отрицает нормы общественной жизни, есть два варианта будущего: либо он поумнеет, либо - рано или поздно - произойдет несчастный случай. В случае этого мотоциклиста никто не может сказать, спровоцировал бы он ДТП в этот раз или это произошло бы днем, неделей, месяцем или годом позже. Но это все равно рано или поздно случилось бы.

В этот раз полиции удалось избежать большего вреда. Удастся ли это в следующий раз, никто не знает. Остается лишь надеяться, что Андре Ридер извлечет из произошедшего урок и в дальнейшем как минимум будет заниматься ездой на мотоцикле и получать свой адреналин на площадках, находящихся за пределами обычного дорожного движения. По-прежнему остается надежда, что те, у кого бурлит кровь, смогут выплеснуть свои гормоны где-то на закрытых для обычного дорожного движения площадках, а не среди нас. Так будет безболезненнее для всех.

Автор мнения - специалист по связям с общественностью Министерства обороны и мотоциклист, который неоднократно организовывал кампании по безопасности движения.