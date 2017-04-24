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Галерея: в России вновь взяли штурмом Берлин

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Rus.Postimees.ee
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В парке "Патриот" в Московской области провели военно-историческую реконструкцию решающей битвы Великой Отечественной войны, в которой были воспроизведены танковые бои, дуэли истребительной авиации, а также действия подразделений пехоты, сообщает Интерфакс.

Реконструкция длилась полтора часа и состояла из пяти эпизодов: штурма Зееловских высот, окружения Берлина, попытки прорыва окружения, штурма Берлина и взятия Рейхстага. Мероприятие посетили свыше семи тысяч зрителей.

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