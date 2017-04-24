Галерея: в России вновь взяли штурмом Берлин

Галерея: в России вновь взяли штурмом Берлин1
24 апреля 2017 г., 14:32
В парке "Патриот" в Московской области провели военно-историческую реконструкцию решающей битвы Великой Отечественной войны, в которой были воспроизведены танковые бои, дуэли истребительной авиации, а также действия подразделений пехоты, сообщает Интерфакс.
Реконструкция длилась полтора часа и состояла из пяти эпизодов: штурма Зееловских высот, окружения Берлина, попытки прорыва окружения, штурма Берлина и взятия Рейхстага. Мероприятие посетили свыше семи тысяч зрителей.