Картина дня: Ратас вступился за полицейских, «Дуют все» в Иру и зарплаты крупных руководителей

Ратас вступился за полицейских

Премьер-министр Юри Ратас считает, что полицейские, которые в ночь на субботу были вынуждены сбить пытавшийся скрыться от полиции на скорости 200 км/ч мотоцикл, правы. Читать далее... Мнение Яануса Карилайда можно прочитать здесь... А Райнера Вакра здесь...

Десять лет апрельским событиям: уличный опрос

Исполняется десять лет апрельским событиям. Сколько еще должно пройти времени, чтобы забыть Бронзовую ночь? Rus.Postimees провел опрос на улицах Таллинна. Мнения горожан разошлись. Смотрите видео...

В Эстонии стартовали масштабные киберучения

В Эстонии начинаются масштабные киберучения Locked Shields, в которых примут участие почти 800 человек из 25 стран. Читать далее...

Преподаватели требуют уволить Аарне Салувеэра

Отставки директора музыкального училища имени Георга Отса – Аарне Салувеэра – требуют 79 сотрудников учебного заведения. Читать далее...

Победительница «Евровидения-2004» Руслана зажгла в Таллинне

Вчера вечером украинская певица Руслана стала главной гостьей ежегодного фестиваля – VeteraniRock. Смотрите фото...

Крупные руководители зарабатывают в 10 раз больше работников

По словам партнера Fontes Ирьи Раэ, средняя зарплата руководителей составляла 8000, а медианная зарплата – 6000 евро. По данным CV Keskus, реальные зарплаты намного меньше. Читать далее...

Галерея: «Дуют все» в Иру

Сегодня, 24 апреля, около 8.30 полицейские провели в Иру операцию «Дуют все». Читать далее...