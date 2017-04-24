Долг правительственного сектора Эстонии почти в десять раз меньше среднего показателя еврозоны

Средний размер долга правительственного сектора составил в еврозоне 89,2 процента ВВП, в 2015 году он составлял 90,3 процента.

Средний бюджетный дефицит правительственного сектора составил в еврозоне 1,5 процента. В Эстонии бюджетный профицит составил 0,3 процента. Самый крупный бюджетный профицит был зафиксирован в Люксембурге (1,6 процента), на Мальте (1 процент) и в Швеции (0,9 процента).