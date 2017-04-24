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Долг правительственного сектора Эстонии почти в десять раз меньше среднего показателя еврозоны

BNS
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ФОТО: PantherMedia

По данным Eurostat, в 2016 году самый низкий долг правительственного сектора был зафиксирован в Эстонии, где он составил 9,5 процента ВВП.

Средний размер долга правительственного сектора составил в еврозоне 89,2 процента ВВП, в 2015 году он составлял 90,3 процента.

Средний бюджетный дефицит правительственного сектора составил в еврозоне 1,5 процента. В Эстонии бюджетный профицит составил 0,3 процента. Самый крупный бюджетный профицит был зафиксирован в Люксембурге (1,6 процента), на Мальте (1 процент) и в Швеции (0,9 процента).

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