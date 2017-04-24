Не Шенген, а проходной двор

«На прошлой неделе я летел утренним рейсом из Риги в Таллинн. В аэропорту у нас не проверили ни паспорт, ни ID-карту. То есть в самолет можно сесть с одним лишь посадочным талоном. Написал жалобу в AirBaltic, получил ответ, что все в рамках закона. Получается, что любой террорист может в Риге сесть в любой самолет, летящий по Шенгенской зоне без документов. Не знаю ни одного другого аэропорта в ЕС, где можно сесть в самолет, не предъявив документа, удостоверяющего личность. Даже в автобусы, которые курсируют из Таллинна в Ригу и обратно, не пускают без документов», - рассказал читатель.

Личный опыт полетов напомнил нам, что во всех аэропортах, в которых нам приходилось бывать, документы проверяли, причем не один раз. И во время регистрации у стойки авиакомпании, и при прохождении контроля безопасности, где смотрят и паспорт, и посадочный талон. Эти же документы обычно просматривают стюардессы или работники авиакомпании в аэропорту, перед посадкой на борт.

Нужно отметить, что, прежде чем обратиться на портал, Виталий задал свой вопрос и авиакомпании AirBaltic, с которой он летел из Риги в Таллинн.

На него пришел вот такой ответ: «Хотели бы сообщить вам, что если вы являетесь гражданином ЕС или у вас есть виза страны-члена Шенгенской зоны, вам не нужно показывать свою национальную идентификационную карточку или паспорт, когда вы путешествуете из одной страны ЕС, входящей в состав Шенгенского безвизового пространства, в другую. Правила можно прочесть здесь.

Также вы можете найти всю информацию о проездных документах для граждан, не являющихся членами ЕС, здесь».

Для того чтобы понять, на самом ли деле подобные правила существуют не только в Риге, но и по всему Евросоюзу, не устарели ли они, и, возможно, у каждого аэропорта есть право вводить свои дополнительные требования, мы обратились для начала в Таллиннский аэропорт.

Руководитель службы по связям с общественностью Таллиннского аэропорта Прийт Кофф сообщил: «При передвижении внутри Шенгенского пространства на самом деле не нужно проходить пограничный контроль и процедуру установления личности. В то же время, удостоверяющий личность документ просят показать во время регистрации на рейс или при посадке на борт – делается это для того, чтобы сравнить рейсовый документ и билет, или пассажира и его багаж».

Кофф добавил: «Если рейс проходит за пределы Шенгенского пространства (например, в Великобританию, на Украину, в России, в Турцию и так далее), то при прохождении пограничного контроля нужно показать личный документ».

С вопросами о мерах безопасности мы обратились и в Рижский аэропорт. Нужно отметить, что аэропорт наших южных соседей намного больше таллиннского. Полеты оттуда осуществляются по всему миру, а значит, и угроза терроризма там намного выше. Руководитель службы по связям с общественностью Рижского аэропорта Лаура Карните ответила:

«Проверка личности пассажира перед полетом является ответственностью авиакомпании, а не аэропорта. Как AirBaltic уже проинформировал вашего читателя, согласно правилам ЕС, не обязательно проверять личность пассажира, если рейс проходит в/из стран Шенгенской зоны. Это означает, что авиакомпании могут выбирать, проверять паспорта пассажиров/удостоверения личности перед полетом или нет. Это, в свою очередь, означает, что это зависит от авиакомпании, с которой вы летите, будет ваша идентификационная карточка или паспорт проверены или нет».

Понятно, что правила ЕС придумывались тогда, когда жизнь в Европе была спокойной, а теракты происходили крайне и крайне редко. Удивительно, что их продолжают использовать в неизменном виде и теперь, когда внутри Шенгена стало не так безопасно, как было прежде. Хочется верить, что в аэропортах, которые не отвечают за идентификацию личности тех, кого пускают в свободную зону, а после - и на борт, работают другие методы по предотвращению разных инцидентов… И тут почему-то вспомнился Брюссель.