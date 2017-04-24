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Галерея: в Пярну на подстанции высокого напряжения прогремел взрыв

Rus.Postimees.ee
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Сегодня днем в Пярну на улице Лилле в здании автошколы Айде на подстанции высокого напряжения прогремел взрыв, сообщает Pärnu Postimees.

С подстанции пошел дым. Прибывшие на место спасатели ликвидировали пожар.

По словам владельца автошколы Айде Энна Саарда, взрыв был настолько сильным, что в здании треснула стена, что порядком напугало работников находящегося за ней рекламного бюро.

По словам Саарда, насколько ему известно, на подстанции загорелось покрытие одного из кабелей и возникли газы, из-за чего произошел взрыв.

Из-за взрыва возникли сбои в работе электричества, после переподключения поток удалось восстановить.

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