Галерея: в Пярну на подстанции высокого напряжения прогремел взрыв

С подстанции пошел дым. Прибывшие на место спасатели ликвидировали пожар.

По словам владельца автошколы Айде Энна Саарда, взрыв был настолько сильным, что в здании треснула стена, что порядком напугало работников находящегося за ней рекламного бюро.

По словам Саарда, насколько ему известно, на подстанции загорелось покрытие одного из кабелей и возникли газы, из-за чего произошел взрыв.

Из-за взрыва возникли сбои в работе электричества, после переподключения поток удалось восстановить.