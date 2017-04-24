Галерея: в Пярну на подстанции высокого напряжения прогремел взрыв
24 апреля 2017 г., 15:16
Сегодня днем в Пярну на улице Лилле в здании автошколы Айде на подстанции высокого напряжения прогремел взрыв, сообщает Pärnu Postimees.
С подстанции пошел дым. Прибывшие на место спасатели ликвидировали пожар.
По словам владельца автошколы Айде Энна Саарда, взрыв был настолько сильным, что в здании треснула стена, что порядком напугало работников находящегося за ней рекламного бюро.
По словам Саарда, насколько ему известно, на подстанции загорелось покрытие одного из кабелей и возникли газы, из-за чего произошел взрыв.
Из-за взрыва возникли сбои в работе электричества, после переподключения поток удалось восстановить.