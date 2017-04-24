Снос ветхих киосков рынок «Энергия» в Нарве не возродит

Ситуация с городским рынком, действительно, выглядит плачевно: территория не благоустроена, дороги разбиты, ларьки выглядят неприглядно… Посетителей в разгар дня мало, впрочем, продавцов тоже осталось не так уж много. Ближе к лету, безусловно, торговля пойдет бойчее за счет приезжающих фермеров и торгующих нехитрым товаром бабушек. Но расположенный в самом центре рынок (в третьем по величине городе Эстонии) все-таки должен выглядеть иначе, не правда ли?

Торговый центр за 11 лет так и не появился

История с главным нарвским рынком тянется уже более 11 лет, она запутана и обременена многочисленными подробностями. Напомним вкратце основные моменты.

В 2005 году старые гаражные боксы вместе с землей были проданы городскими властями фирме Kinnisvarakapital за 900 тысяч крон (57 520 евро). В соответствии с условиями договора, покупатель был обязан инвестировать в приобретенный объект в течение трех лет почти 19 миллионов крон.

Инвестиции были распределены по годам. Обязанности по инвестициям первого года были выполнены. Но в 2007 Kinnisvarakapital обратился к городской управе с ходатайством разрешить продать недвижимость фирме Alvel Ventures, с сохранением обязательств, вытекающих из договора. Городская управа согласилась с предложением при условии, что к новому покупателю переходят все обязательства по инвестициям, то есть почти 1,2 миллиона евро.

Владелец Alvel Ventures рассказывал о планах построить торговый центр и развивать территорию, но дальше разговоров дело не пошло. В дальнейшем город неоднократно обращался к покупателю с требованием выполнить обязательства по инвестированию. Собственник недвижимости, ссылаясь на экономические трудности, несколько раз ходатайствовал о продлении срока инвестиций, власти шли навстречу.

Какие-то инвестиции все же вносились, например, в 2012 году были внесены 30 тысяч евро. В 2014 году было заключено новое соглашение, согласно которому с 2014 по 2018 годы собственник должен был инвестировать от 80 до 320 тысяч в год, и к 2018 году должен был быть построен торговый центр и получено разрешение на его эксплуатацию.

Сейчас в разгаре 2017, но никаких видимых изменений нет. За упорное невыполнение инвестиционных обязательств Нарва выписала в отношении Alvel Ventures несколько раз «принудительные деньги» (разновидность экономического воздействия на собственника, напоминающая штраф) на общую сумму 111 900 евро, фирма их не оплачивает.

«Еще одно поле будет»

Александр Куксов, ответивший по контактному телефону фирмы OÜ Alvel Ventures, которая владеет территорией рынка «Энергия», полагает, что в нынешней экономической ситуации никто миллионные инвестиции в рынок делать не будет:

«Когда я заключал договор в 2007 году, ситуация была иной, банк мне давал кредит, я собирался заняться строительством. Но теперь все поменялось. В своё время мы договаривались с бывшим вице-мэром Волковым, что я вношу 80 тысяч инвестиций, устанавливаю новые киоски, асфальтирую дорогу, а город, в свою очередь, был готов снять непомерные требования по инвестициям в 1 миллион евро. Потом новый собственник фирмы Виктор Левада был готов вложить деньги и построить торговый центр, но на комиссии ему стали задавать много вопросов, он отказался вести дело, если ему не доверяют. А теперь вот разговоры о том, чтобы закрыть рынок вообще. Ещё одно пустое поле будет. Разве это лучше?