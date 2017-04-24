Снос ветхих киосков рынок «Энергия» в Нарве не возродит

Новость о том, что Нарвская горуправа планирует начать производство, направленное на снос бесхозных строений, расположенных на городских земельных участках, примыкающих к рынку «Энергия», многие восприняли как знак того, что власти взялись за весь рынок. Одних горожан эта новость расстроила, другие воскликнули «давно пора!», пишет «Виру Проспект».
Ситуация с городским рынком, действительно, выглядит плачевно: территория не благоустроена, дороги разбиты, ларьки выглядят неприглядно… Посетителей в разгар дня мало, впрочем, продавцов тоже осталось не так уж много. Ближе к лету, безусловно, торговля пойдет бойчее за счет приезжающих фермеров и торгующих нехитрым товаром бабушек. Но расположенный в самом центре рынок (в третьем по величине городе Эстонии) все-таки должен выглядеть иначе, не правда ли?
Торговый центр за 11 лет так и не появился
История с главным нарвским рынком тянется уже более 11 лет, она запутана и обременена многочисленными подробностями. Напомним вкратце основные моменты.
В 2005 году старые гаражные боксы вместе с землей были проданы городскими властями фирме Kinnisvarakapital за 900 тысяч крон (57 520 евро). В соответствии с условиями договора, покупатель был обязан инвестировать в приобретенный объект в течение трех лет почти 19 миллионов крон.
Инвестиции были распределены по годам. Обязанности по инвестициям первого года были выполнены. Но в 2007 Kinnisvarakapital обратился к городской управе с ходатайством разрешить продать недвижимость фирме Alvel Ventures, с сохранением обязательств, вытекающих из договора. Городская управа согласилась с предложением при условии, что к новому покупателю переходят все обязательства по инвестициям, то есть почти 1,2 миллиона евро.
Владелец Alvel Ventures рассказывал о планах построить торговый центр и развивать территорию, но дальше разговоров дело не пошло. В дальнейшем город неоднократно обращался к покупателю с требованием выполнить обязательства по инвестированию. Собственник недвижимости, ссылаясь на экономические трудности, несколько раз ходатайствовал о продлении срока инвестиций, власти шли навстречу.
Какие-то инвестиции все же вносились, например, в 2012 году были внесены 30 тысяч евро. В 2014 году было заключено новое соглашение, согласно которому с 2014 по 2018 годы собственник должен был инвестировать от 80 до 320 тысяч в год, и к 2018 году должен был быть построен торговый центр и получено разрешение на его эксплуатацию.
Сейчас в разгаре 2017, но никаких видимых изменений нет. За упорное невыполнение инвестиционных обязательств Нарва выписала в отношении Alvel Ventures несколько раз «принудительные деньги» (разновидность экономического воздействия на собственника, напоминающая штраф) на общую сумму 111 900 евро, фирма их не оплачивает.
«Еще одно поле будет»
Александр Куксов, ответивший по контактному телефону фирмы OÜ Alvel Ventures, которая владеет территорией рынка «Энергия», полагает, что в нынешней экономической ситуации никто миллионные инвестиции в рынок делать не будет:
«Когда я заключал договор в 2007 году, ситуация была иной, банк мне давал кредит, я собирался заняться строительством. Но теперь все поменялось. В своё время мы договаривались с бывшим вице-мэром Волковым, что я вношу 80 тысяч инвестиций, устанавливаю новые киоски, асфальтирую дорогу, а город, в свою очередь, был готов снять непомерные требования по инвестициям в 1 миллион евро. Потом новый собственник фирмы Виктор Левада был готов вложить деньги и построить торговый центр, но на комиссии ему стали задавать много вопросов, он отказался вести дело, если ему не доверяют. А теперь вот разговоры о том, чтобы закрыть рынок вообще. Ещё одно пустое поле будет. Разве это лучше?
На территории рынка существует порядка 50 рабочих мест, у людей семьи. Они куда денутся? Пойдут просить социалку. Где смогут расположиться хуторяне, торгующие с машин более дешевым товаром? Разве лучше, если у магазинов будут возникать незаконные торговые точки? За место для разовой продажи мы берем с человека 2 евро. Да стакан малины стоит четыре! Разве можно что-то сделать на эти деньги? Кстати, единственный человек, который все время поддерживал и продвигал рынок – это Александр Ефимов (председатель Нарвского горсобрания - прим. ред.). Спасибо ему», - говорит представитель фирмы Alvel Ventures.
Снос ларьков – один из вариантов
Член городской управы Георгий Игнатов говорит, что вопрос с рынком «Энергия», действительно, непростой:
«Этим делом одновременно занимаются два департамента. Одно производство ведется департаментом Архитектуры и городского планирования и касается стройнадзора за существующими строениями, которые не имеют разрешений на использование и на самом деле находятся в опасном состоянии. Второе дело касается нарушения обязательств по договору, то есть отсутствие инвестиций, этим занимается Департамент городского хозяйства. Рынок “Энергия” располагается частично на частной земле, частично на городской, которая, как мы предполагаем, занята предпринимателями незаконно, без права пользования. Сейчас городские власти не хотят ничего другого, как только иметь в Нарве достойный рынок и - исполнения обязательств со стороны частного собственника».
«Чем закончатся эти производства, говорить рано, в настоящий момент идёт судебное разбирательство, - продолжает Георгий Игнатов. - По данным Отдела надзора, ни у одного строения нет разрешения на использование. Снос торговых ларьков, расположенных на городской земле и не имеющих разрешение на использование – один из вариантов приведения городом в порядок своей территории, но он не единственный. Такой вариант развития событий в Эстонии вообще редко применяется, в Нарве, насколько я знаю, ещё не было ни одного случая. Мы надеемся на разумное отношение собственников киосков к законным требованиям».
Документов действительно нет
Собственник одного из ларьков, Али Хамидулин, подтверждает, что документов на строение у него, как и у остальных, нет:
«В свое время, еще прежний хозяин рынка обещал нам сделать все разрешения, но посредник пропал вместе с нашими бумагами. Потом предполагалось, что все вопросы решаются через собственника рынка, мол, работайте спокойно. Когда выкупали ларьки, был подъем экономики, они стоили больших денег, по 70-80 тысяч крон люди платили, в долги залезали, а теперь вот получается, что это имущество без документов и под угрозой сноса, - говорит он и добавляет. - Рынок тут, в центре, конечно нужен, можно ведь и ярмарки проводить, покупателей привлекать, но для этого, понятное дело, нужны финансовые вливания, надо привести все в порядок. Сейчас людей мало, а расходы у меня такие, что съедают все доходы, ведь я плачу и за землю, и за электричество, и за охрану. Если поступит требование снести киоск, даже не знаю, что буду делать. Мой стоит не на городской территории, поэтому время еще есть. На неделе пойду в Департамент архитектуры, узнаю, что да как».
Быстрых изменений не будет
Очевидно, что ситуация достаточно непростая, и какие-то подвижки в ее решении возможны по итогам судебного разбирательства и вынесения соответствующих судебных решений. Ожидать быстрых изменений, к сожалению, не приходится. А как было бы приятно прийти за ягодами и хуторской картошкой на красивый, современный, достойный рынок!